Grote groep studenten gebruikt AI voor scriptie: waarom de grens tussen fraude of hulpmiddel vaag is

Het schrijven van een afstudeerscriptie is van oudsher flink zwoegen. Uren in de universiteitsbibliotheek zitten, onderzoek doen, resultaten verzamelen, schrijven, herschrijven en uiteindelijk een groot eindwerkstuk inleveren. Een AI-chatbot kan daar flink bij helpen. Zo kunnen diensten zoals ChatGPT, Claude en Gemini je werk nakijken of zelfs hele hoofdstukken schrijven. Maar mag dat wel?