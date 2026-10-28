Griepprik in de zorg: waarom veel medewerkers hem toch weigeren

Zorgcoördinator Annet Sieverts van verzorgingshuis Ridderspoor in Hilversum is een van die medewerkers die niet denkt dat de prik nodig is vanwege haar werk in de zorg. Toch besluit ze de prik te nemen: "Ik neem hem voornamelijk voor mezelf omdat ik wat problemen heb met luchtwegen. Maar ik zou hem niet zozeer nemen omdat ik met een kwetsbare doelgroep werk."

'De griep kan ons allemaal raken'

Dit herkent microbioloog Jan Sinnige, die werkt bij het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. "Sommige zorgmedewerkers nemen de griepprik voor de patiënten, sommigen voor zichzelf. En er zijn ook medewerkers die zeggen: waarom zou ik mijn gezonde lijf een vaccin geven tegen iets waar ik prima tegen bestand ben?"

Iedereen moet hier zelf over kunnen beslissen, benadrukt Sinnige, maar toch legt hij uit wat het voordeel kan zijn van de griepprik: "De griep kan ons allemaal raken. Als je de griepprik neemt, is er minder kans dat je je patiënten besmet. Maar ook minder kans dat je zelf de griep krijgt." In het Rode Kruis Ziekenhuis voeren ze actief campagne om medewerkers de griepprik te laten nemen.