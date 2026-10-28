Griepprik in de zorg: waarom veel medewerkers hem toch weigeren
Zorgmedewerkers krijgen het advies om de griepprik te halen, maar weinig doen dat ook echt, blijkt uit recente cijfers. Op de werkvloer klinkt namelijk twijfel: "Ik heb niet de indruk dat het zou helpen, op het moment dat ik gevaccineerd ben."
Zorgcoördinator Annet Sieverts van verzorgingshuis Ridderspoor in Hilversum is een van die medewerkers die niet denkt dat de prik nodig is vanwege haar werk in de zorg. Toch besluit ze de prik te nemen: "Ik neem hem voornamelijk voor mezelf omdat ik wat problemen heb met luchtwegen. Maar ik zou hem niet zozeer nemen omdat ik met een kwetsbare doelgroep werk."
'De griep kan ons allemaal raken'
Dit herkent microbioloog Jan Sinnige, die werkt bij het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. "Sommige zorgmedewerkers nemen de griepprik voor de patiënten, sommigen voor zichzelf. En er zijn ook medewerkers die zeggen: waarom zou ik mijn gezonde lijf een vaccin geven tegen iets waar ik prima tegen bestand ben?"
Iedereen moet hier zelf over kunnen beslissen, benadrukt Sinnige, maar toch legt hij uit wat het voordeel kan zijn van de griepprik: "De griep kan ons allemaal raken. Als je de griepprik neemt, is er minder kans dat je je patiënten besmet. Maar ook minder kans dat je zelf de griep krijgt." In het Rode Kruis Ziekenhuis voeren ze actief campagne om medewerkers de griepprik te laten nemen.
Weinig animo voor prik
Uit een recente peiling van beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) blijkt dat slechts 40 procent van het zorgpersoneel van plan is dit najaar de gratis griepprik te halen.
De werkelijke opkomst zal vermoedelijk lager liggen. Het RIVM noemt lagere percentages op basis van eerder onderzoek: gemiddeld zou tussen de 13 en 28 procent van alle zorgmedewerkers zich daadwerkelijk laten vaccineren. Vooral in verpleeghuizen blijft de bereidheid achter; daar haalt naar schatting amper 10 tot 15 procent de prik.
Lichamelijke integriteit
Volgens voorzitter Femke Merel van Kooten-Arissen van zorgvakbond NU'91 voelen zorgmedewerkers vaak extra druk als het gaat over wel of niet laten vaccineren. "Ze voelen zich al zo verantwoordelijk en doen al zóveel om mensen te beschermen."
Van Kooten-Arissen ziet dat er genoeg informatie beschikbaar is over vaccinaties en de voor- en nadelen van het nemen van de griepprik. Zelf staat ze achter het advies van de Gezondheidsraad, maar tegelijkertijd wijst ze erop dat niet alleen de zorgmedewerkers verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. "Ook mensen die op bezoek gaan bij naasten moeten meer maatregelen nemen om ziekte te voorkomen."