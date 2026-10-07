"Kijk, daar staan mijn insulinespuiten. Bye, niet meer nodig", wijst Gordon in een video op social media. Door zijn nieuwe leefstijl heeft de zanger naar eigen zeggen geen last meer van diabetes. Maar volledig genezen van die ziekte kan niet. Dat zit zo.

Gordon heeft geen last meer van diabetes type 2: kan dat door je leefstijl te veranderen?

Zanger Gordon viel 35 kilo af en zegt nu geen last van diabetes meer te hebben

Een gezonde leefstijl kan helpen om diabetes type 2 te voorkomen en de ziekte onder controle te krijgen. Door meer te bewegen, gezond te eten en af te vallen kan het lichaam weer gevoeliger worden voor insuline. Maar helemaal genezen van diabetes type 2 kan niet, zegt adjunct-directeur Rens Vandeberg van het Diabetes Fonds. Ook jonge mensen Diabetes type 2 werd vroeger ook wel 'ouderdomsdiabetes' genoemd. De ziekte komt vooral voor op latere leeftijd, omdat het lichaam na verloop van tijd minder goed met glucose omgaat. "Je hoort wat minder, je ziet wat minder en ook die cellen kunnen wat minder goed werken", legt hij uit. Maar inmiddels krijgen ook steeds meer jongere mensen en zelfs kinderen de ziekte. Naar schatting hebben 1,1 miljoen Nederlanders diabetes type 2, waarvan bijna 6.000 onder de 30. Te weinig beweging en een ongezond eetpatroon spelen volgens hem een belangrijke rol daarin. Leefstijl aanpassen Tegelijkertijd kan een gezonde leefstijl volgens Vandeberg helpen om diabetes type 2 te voorkomen. En als iemand het toch heeft gekregen, kan het helpen om de ziekte sterk te verbeteren. "Als je dan een gezonde leefstijl hanteert waarin je veel beweegt, gezond eet en genoeg rust hebt door te slapen, kun je diabetes type 2 voorkomen en ook weer omkeren."

Als je een gezonde leefstijl hanteert, kun je diabetes type 2 voorkomen en ook weer omkeren. adjunct-directeur Rens Vandeberg van het Diabetes Fonds

Dat lijkt bij Gordon te zijn gelukt. Voor een fotoshoot van fitnesstijdschrift Men's Health sportte hij de afgelopen maanden intensief en ook paste hij zijn voeding aan. De zanger is inmiddels 35 kilo lichter en zegt dat hij geen last meer heeft van zijn diabetes. "Dat is een hele knappe prestatie", reageert Vandeberg.

Diabetes type 1 en 2 Er zijn twee typen diabetes. Type 1 is een auto-immuunziekte, waarbij je afweersysteem de cellen aanvalt die belangrijk zijn voor de aanmaak van insuline. Bij diabetes type 2 maak je die insuline nog wel aan, maar is je lichaam wat ongevoelig daarvoor geworden. "En die gevoeligheid, die kun je weer laten toenemen door vet te verliezen en ook spiermassa op te bouwen", legt de adjunct-directeur van het Diabetes Fonds uit. "Dus dat heeft Gordon op een hele goede manier gedaan." Genezen? Dat kan zelfs betekenen dat je ook geen medicijnen, zoals de insulineprikken, meer nodig hebt. Artsen noemen dat dan remissie. Vandeberg: "Maar het is dan wel heel erg belangrijk dat je die gezonde leefstijl blijft vasthouden. Want als je dat niet doet, dan kom je weer aan, verlies je weer spiermassa en kan het zijn dat je toch weer aan de medicatie moet."

Want helemaal genezen van diabetes type 2 kan niet, zo benadrukt hij. "Van genezing is alleen maar sprake als echt het onderliggende mechanisme weer helemaal hersteld is. Dat gebeurt helaas bij diabetes type 2 niet." Maar je kunt het dus wel zo ver onder controle krijgen, dat je zelfs voor een gedeelte of helemaal met medicatie kunt stoppen." Afvalmedicijn In eerdere interviews vertelde Gordon dat hij ook tirzepatide gebruikte, een medicijn dat onder andere wordt ingezet bij diabetes en gewichtsverlies. Alleen met leefstijlverandering afvallen werkt niet voor iedereen, weet ook Vandeberg. "Niet iedereen is in staat - ondanks de wil, de inzet en alles wat je doet - om weer snel af te kunnen vallen." Leefstijl is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Maar als daarmee de bloedsuiker of het gewicht niet voldoende verbetert, kunnen ook medicijnen worden ingezet. Een nadeel daarvan is volgens hem dat het effect vaak alleen blijft zolang iemand de medicijnen gebruikt.