Gedachteloos scrollen of tv kijken kan kans op dementie vergroten: zo leg je je telefoon wat vaker weg

Voor het nieuwe onderzoek zijn Zweedse wetenschappers jaren bezig geweest. Een groep van 20.000 mensen werd bijna 20 jaar gevolgd om te kijken wat verschillend gedrag met je hersenen doet. De resultaten laten zien dat het belangrijk is om je hersenen bezig te houden, want anders neemt mogelijk de kans op dementie toe.

Argeloos tv kijken

Het onderzoek, dat gepubliceerd is in American Journal Preventive Medicine, kijkt niet alleen naar lichaamsbeweging, maar ook hoe actief je hersenen zijn. Ze hebben hiervoor onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' activiteiten. Argeloos tv kijken en scrollen op social media zijn bijvoorbeeld een passieve activiteit en een puzzel maken is een actieve activiteit.

Uit het onderzoek bleek dat mensen die hun hersenen regelmatig bezighouden een kleinere kans hebben op dementie, ook als ze niet veel bewegen. Mensen die hun hersenen minder prikkelen, kunnen een grotere kans hebben op dementie.

Brein actief houden.

"De resultaten van dit onderzoek passen in het beeld wat wij ook herkennen", zegt Vera Otten van Alzheimer Nederland. "Het is goed om je brein actief te houden, nieuwe dingen te willen leren, nieuwsgierig zijn. Dit onderzoek bevestigt dat."Hoewel Otten de conclusies onderschrijft heeft ze wel een nuancering op het onderzoek.

Het onderscheid tussen actief en passief is soms lastig te maken. "Tv kijken is niet altijd passief. Onderuit een komische serie kijken is dat natuurlijk wel, maar een zware documentaire kan je brein wel prikkelen", vertelt Otten. "Daarnaast kan social media gebruik ook een sociale activiteit zijn", vervolgt Otten. "Doelloos scrollen zonder dat je het echt in je opneemt is wel passief. Het is dus niet zo zwart-wit."