Gaat uniek verbond van boeren en lokale overheden wél het stikstofprobleem oplossen? 'Kwetsbaar maar hoopvol'

"In het nieuwe plan hebben we als initiatiefnemers voortgeborduurd op het startpakket van het Rijk, en het daarna concreet gemaakt voor de praktijk", legt hij uit. "Ons plan richt zich op doelsturing: boeren krijgen reductiedoelen, maar bepalen zelf hoe ze die invullen. Het bevat ook voorstellen om het probleem van PAS-melders en interimmers op te lossen: boeren zonder vergunning, maar die wel te goeder trouw opereerden."

"Alles ligt nu stil door het ontbreken van vergunningverlening: zonder vergunning kun je niet verduurzamen, je kunt niet bouwen en je kunt zelfs niet investeren. Dat geldt niet alleen voor boeren, maar ook voor andere sectoren zoals de bouw en industrie. We willen geen wedstrijdje plannen maken, we willen beweging", legt hij uit.

Ook Meijer snapt de kritiek vanuit de organisaties, "maar we hopen alsnog in gesprek te komen. Dit plan is geen eindpunt, maar een begin."

"Want dat gebrek aan richting voedt wantrouwen. Boeren voelen zich verraden. Provincies voelen zich klemgezet. Natuurorganisaties vinden dat het allemaal veel te traag gaat. Niemand vertrouwt elkaar nog volledig. En dat is jammer. Want vertrouwen is essentieel voor samenwerking én innovatie."

"Het echte probleem is dat er geen gedeelde visie is op wat landbouw moet zijn. Daardoor komt gezamenlijke voortgang moeilijk van de grond", gaat hij verder.

En dan is er nog een andere speler die niet vergeten mag worden: Europa. "De Europese regels stellen harde grenzen aan stikstofuitstoot. Die hebben we in Nederland jarenlang overschreden. Sindsdien hobbelen we van crisis naar crisis."

Maar is dit nieuwe monsterverbond dan eindelijk de langverwachte oplossing? Sok is voorzichtig optimistisch. "Dat 3 van de 4 overheden meedoen, is veelzeggend. Er is weer een poging om elkaar te vertrouwen. Dat is hoopvol."

Maatschappelijk probleem

Sok vindt dat het stikstofdossier te vaak wordt versmald tot een juridisch of technisch vraagstuk, terwijl het in de kern maatschappelijk is. Daarom wil hij een breder maatschappelijk gesprek. "Wat verwachten we van onze boeren? Wat mag landbouw betekenen voor onze samenleving? Daar moeten we samen over praten en meer maatschappelijke organisaties zouden daar een rol in moeten nemen. We zijn allemaal consument én burger."

"In de supermarkt denken we vooral aan prijs, gemak, beschikbaarheid. Maar als burger willen we ook natuur, recreatie, schone lucht. Die twee rollen lopen vaak uit elkaar."