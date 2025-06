Wat staat boeren die geen legale vergunning hebben te wachten, nu het kabinet is gevallen? Boer Wim maakt zich zorgen

'Wil mijn koeien niet kwijt'

Al 6 jaar wordt Wims bedrijf gedoogd door de provincie tot er nieuw overheidsbeleid is. Door dat beleid zou de neerslag van stikstof op omliggende natuurgebieden zover moeten dalen, dat provincies boeren zoals Wim een legale vergunning kunnen geven. Maar dat beleid is er nog niet, dus stappen milieuorganisaties naar de rechter om de provincie te dwingen dit soort bedrijven aan te pakken.

Mocht het zover komen, dan zou boer Wim 35 koeien weg moeten doen. "En dan wordt de bedrijfsvoering wel erg lastig om rendabel te houden, want je bent ingericht op ruim honderd stuks koeien. En dat is buiten het feit dat ik mijn koeien ook niet kwijt wil. Want de koeien zijn net maatjes en daar werk je mee, de hele dag, jaarrond. En het zou heel lastig voor mij zijn om 35 stuks zo weg te moeten doen."

Onzekerheid

Die onzekerheid knaagt aan hem. "Het duurt maar en het duurt maar. En ik ben nu nog fysiek prima fit, maar niemand krijgt de garantie dat hij er morgen of over een week nog is. En ik wil de overname wel op een gegeven moment een keer afronden. Ik wil weten hoe het ervoor staat, waar we aan toe zijn."

Afgelopen dinsdag viel het kabinet. Vlak nadat minister Wiersma juist een startpakket presenteerde dat het fundament voor een nieuw stikstofbeleid moest leggen. "De oplossing wordt sowieso verder vooruitgeschoven", zegt boer Wim. "We vinden dat jammer, want volgens mij is er een goede start gemaakt om dingen op te lossen. En zoiets gaat niet vanzelf, want ze zijn er al jaren mee bezig."