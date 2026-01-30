Gaat kabinet-Jetten woningnood met nieuwe plannen oplossen? Woningzoekende zoals Lotta hebben weinig vertrouwen

Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal gebouwde woningen achtergebleven bij de doelstellingen. Wat gaat kabinet-Jetten doen om deze trend te keren? Vandaag werd duidelijk wat daarover in het coalitieakkoord staat.

Lotta moet over een paar dagen haar huis uit, ze hoopt dat er snel iets aan de wooncrisis gedaan wordt

De 21-jarige Lotta uit Ede volgt met veel belangstelling, en in spanning, de persconferentie van vanmiddag. Want over een paar dagen is ze dakloos. "Ik moet 4 februari mijn kamer uit", vertelt ze. "En ik heb nog geen nieuwe woonplek. Ik hoop dus echt dat het nieuwe kabinet met goede plannen komt om de wooncrisis op te lossen." Woning vinden Lotta woont nu nog in een complex van Kamers met Kansen, speciaal voor jongeren voor wie thuis wonen geen optie meer is. Bewoners krijgen hier 2 jaar de tijd om zelfstandig een woning te vinden. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.

Als je je inschrijft op woningen, krijg je nauwelijks reactie. Je komt eigenlijk onderop de stapel terecht. Lotta over het vinden van een woning

"Als je je inschrijft op woningen, krijg je nauwelijks reactie", legt ze uit. "Je komt eigenlijk onderop de stapel terecht. Bij instanties zoals de gemeente is het enige wat je hoort dat je niet de enige bent. Je wordt naar huis gestuurd met het idee: we kunnen je niet helpen, niemand kan je helpen." Weinig hoop Tussen de ingepakte verhuisdozen in haar kamer kijkt ze naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de plannen voor woningbouw. "Ik vind het heel mooi zoals Jetten het vertelt, maar om de hoop erin te blijven houden dat je uiteindelijk hierdoor wel een woning kan krijgen... Die hoop is voor mij nog steeds heel laag", reageert Lotta. "Of het nou echt snel beter gaat worden, dat weet ik gewoon niet."

'Kan niet slapen van de zorgen' De onzekerheid veroorzaakt fysieke en mentale klachten. "Ik heb pijn in mijn schouder, pijn in mijn hart en kan niet slapen van de zorgen. Want ondertussen probeer ik ook te studeren en te werken, maar door het gevoel dat er niemand is die je kan helpen, kun je heel diep gaan zitten met je gedachten."

Lotta hoopt vooral dat de politiek begrijpt dat jongeren zoals zij niet kunnen terugvallen op hun ouders. "Het zou fijn zijn als iedereen gewoon een plekje kan krijgen en iedereen kan blijven werken aan zijn toekomst", zegt ze. "Want als je geen woning kan krijgen, kan je niet werken aan je toekomst." 'Stoer beleid' Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ziet veel goede wil in het nieuwe coalitieakkoord. "Dat de bezwaarprocedure naar één gang gaat, is een goede zaak. Zo pak je de 'beroepsquerulanten' (mensen die op een obsessieve manier klagen of bezwaar maken, red.) aan, die projecten alleen maar vertragen." "Ook dat gemeentes geen extra eisen meer mogen stellen en welstandscommissies minder ruimte krijgen, vind ik vergaande en goede stappen", gaat hij verder. "Dat noem ik stoer beleid. Als het omgevingsplan vooraf helder is, hoef je daar eigenlijk niet meer langs." Voorzetting huidig beleid Ook de nieuwe doorstroomhypotheek voor ouderen vindt Boelhouwer een slimme zet. "Hiermee kunnen zij hun overwaarde makkelijker inzetten voor een nieuwe woning, wat nu vaak een knelpunt is. De nieuwe vermogenstoets in de sociale huur vind ik ook een goede ontwikkeling. Met die toets pak je scheefwonen beter aan." Boelhouwer ziet in dit akkoord vooral een voortzetting van het huidige beleid. "De hand van de VVD is duidelijk zichtbaar in het behoud van de hypotheekrenteaftrek. Dat vind ik wel een gemiste kans voor een eerlijkere markt en de verplichte percentages betaalbare koop. De grote uitbreidingswijken herken ik dan weer als de inbreng van D66 en CDA. "

'Magere financiering' Toch heeft hij ook kritiek. "Mijn grootste zorg is dat de financiering aan de magere kant is. In de cijfers zie ik voor de eerste 3 jaar simpelweg geen extra geld voor woningbouw. We moeten het doen met de subsidies die er nu al zijn." Hij gaat verder: "Ook voor de dertig geplande nieuwbouwwijken is het budget voor infrastructuur veel te laag. Die locaties zijn scheef en duur: een verbinding tussen Almere en Amsterdam kost alleen al 4 tot 5 miljard euro. Met een kleine stijging van het infrabudget vanaf 2028 ga je dat niet redden." 'Verandert morgen niks' Over of mensen zoals Lotta door dit akkoord dan op korte termijn een huis zullen vinden, is Boelhouwer sceptisch. "Voor hen verandert er morgen helaas nog niets. Nieuwbouwprojecten hebben een lange aanlooptijd en de grote financiële injecties laten nog jaren op zich wachten." "De enige echte hoop voor hen op de korte termijn zit in de plannen voor het splitsen en optoppen van bestaande woningen. Op die manier kunnen er snel plekken worden toegevoegd", zegt hij tot slot.