Kan de overheid of de markt woningnood oplossen, wat vind jij? Een discussie tussen jong VVD en PvdA
Wat is er nodig om de wooncrisis op te lossen? Is dat veel meer regie vanuit de overheid óf moeten we het aan de markt overlaten? In de YouTube-serie 'Weet Wat Je Vindt' gaan een voor- en tegenstander van deze twee voorstellen met elkaar in discussie.
Boyd Angenent van de Jonge Socialisten vindt dat de overheid moet ingrijpen om de wooncrisis op te lossen, zijn tegenstander Friso van Gruijthuijsen van de JOVD, denkt van niet. Hij wil het juist overlaten aan de markt. Met wie ben jij het eens?
Drie stellingen. Twee mensen. Eén debat. In 'Weet Wat Je Vindt' hoor je twee totaal verschillende meningen over een actueel onderwerp. In drie stellingen proberen de experts jou te overtuigen, terwijl wij alles factchecken wat ze zeggen.
Een nieuwe aflevering van 'Weet Wat Je Vindt' vind je vanaf nu om de twee weken op woensdag op het YouTube-kanaal van EenVandaag.