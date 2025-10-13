Frustratie op middelbare scholen over aanhoudend lerarentekort en daarmee lesuitval: 'Balen wij ook van'

En Het Perron is lang niet de enige school die op dit moment met lesuitval kampt: in een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel zeggen 2 op de 3 ouders dat hun kind er dit schooljaar al te maken heeft gehad. Tot frustratie van leerlingen, ouders én schoolbestuurders. "Er zijn te weinig mensen die voor het onderwijs kiezen en de pensionado's verlaten de school."