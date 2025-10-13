Frustratie op middelbare scholen over aanhoudend lerarentekort en daarmee lesuitval: 'Balen wij ook van'
"Ik weet niet precies wat NaSK is, want ik heb het nog niet gehad." Ook op Het Perron in Veenendaal is het lerarentekort goed merkbaar. Het schooljaar is pas net begonnen, maar het de praktijkschool nu al moeite om alle roosters rond te krijgen.
En Het Perron is lang niet de enige school die op dit moment met lesuitval kampt: in een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel zeggen 2 op de 3 ouders dat hun kind er dit schooljaar al te maken heeft gehad. Tot frustratie van leerlingen, ouders én schoolbestuurders. "Er zijn te weinig mensen die voor het onderwijs kiezen en de pensionado's verlaten de school."