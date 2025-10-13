In eerste maand van het schooljaar al lesuitval op middelbare scholen bij kinderen van 2 op de 3 ouders
Amper een maand in het nieuwe schooljaar zegt 67 procent van de ouders dat hun kind op de middelbare school te maken kreeg met lesuitval. Bij 54 procent waren dat zelfs meerdere lessen. Vooral op de bovenbouw is het kommer en kwel.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1.255 ouders met minstens één kind op de middelbare school. Een ruime maand geleden zijn de meeste scholen weer begonnen, maar nog voor het griepseizoen echt is losgebarsten, vallen de lessen al massaal uit.
Meer uitval in bovenbouw
"Op de school van mijn kinderen gaat het om diverse redenen, vaak krijgen we ook geen uitleg. Maar feit is dat we een paar weken bezig zijn en er geen week voorbij gaat waar niets uitgevallen is", schrijft een ouder in het onderzoek.
Wat opvalt is dat ouders van kinderen in de bovenbouw vaker aangeven dat hun kind naar huis wordt gestuurd. Van deze groep zegt maar liefst driekwart dat er minstens één les uitviel in het net begonnen schooljaar. In de onderbouw is dat lager (61 procent). De verschillen tussen opleidingsniveaus zijn niet groot: op het vwo is iets meer uitval dan op het vmbo en praktijkonderwijs.
'Pas een paar weken bezig'
Ziekte is, volgens de ouders, veruit de meest genoemde reden voor de uitval. Enerzijds is daar begrip voor, want "leraren zijn net mensen" die ook wel eens ziek worden. Maar er is ook een grote groep ouders die de indruk heeft dat het nu in het onderwijs wel heel veel gebeurt.
Sommige ouders krijgen het vermoeden dat leraren sneller een les uit laten vallen door de mogelijkheden om de lesstof voor leerlingen online te zetten. Een ouder zegt daarover: "Ik heb het idee dat leraren zich veel sneller ziek melden en de materie maar online gooien, gewoon omdat dat tegenwoordig ook kan."
Onbegrip voor gebrek aan vervangers
Nog minder begrip is er voor het gebrek aan achtervang voor zieke docenten. Sommige ouders ervaren daar een verschil met vroeger: "Toen ik naar de middelbare school ging, vielen er bijna nooit lessen uit. Docenten waren naar mijn herinnering minder vaak ziek, maar vooral waren er gewoon vervangers als dat wel gebeurde."
Welke vakken vooral uitvielen, heeft de grootste groep ouders niet meer scherp voor de geest. Drie vakken, Nederlands, Engels en wiskunde worden het vaakst aangevinkt, maar dit zijn ook vakken die het vaakst worden gegeven op de middelbare school.
Het onderzoek is gehouden van 2 tot en met 6 oktober 2025. Er deden 24.237 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. In de vragenlijst kwamen meerdere onderwerpen aan bod. 1.255 ouders met minstens één kind op de middelbare school kregen de vragen over lesuitval voorgelegd. Als ouders meerdere kinderen op de middelbare school hebben, werd verzocht de vragen in te vullen voor het jongste kind.
Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.