In eerste maand van het schooljaar al lesuitval op middelbare scholen bij kinderen van 2 op de 3 ouders

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1.255 ouders met minstens één kind op de middelbare school. Een ruime maand geleden zijn de meeste scholen weer begonnen, maar nog voor het griepseizoen echt is losgebarsten, vallen de lessen al massaal uit.

Meer uitval in bovenbouw

"Op de school van mijn kinderen gaat het om diverse redenen, vaak krijgen we ook geen uitleg. Maar feit is dat we een paar weken bezig zijn en er geen week voorbij gaat waar niets uitgevallen is", schrijft een ouder in het onderzoek.

Wat opvalt is dat ouders van kinderen in de bovenbouw vaker aangeven dat hun kind naar huis wordt gestuurd. Van deze groep zegt maar liefst driekwart dat er minstens één les uitviel in het net begonnen schooljaar. In de onderbouw is dat lager (61 procent). De verschillen tussen opleidingsniveaus zijn niet groot: op het vwo is iets meer uitval dan op het vmbo en praktijkonderwijs.