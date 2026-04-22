FC Den Bosch moet wedstrijd verliezen voor 'betere' uitkomst: hoe goksites helpen matchfixing te voorkomen

Maar allereerst is de vraag hoe zo'n scenario überhaupt mogelijk is. Waarom is verliezen de 'beste' optie voor FC Den Bosch?

Hoezo kan dit?

De club staat nu op de 9de plek in de eerste divisie, net hoog genoeg voor de play-offs. Maar die plek is nog niet zeker, want Vitesse kan ze nog inhalen. Dat komt door de periodetitel: een prijs voor de voetbalclub die in een bepaalde periode het best presteert.

Wint Vitesse die titel, dan kunnen de Arnhemmers alsnog de play-offs in, en zo de Brabanders eruit drukken. Maar: als FC Den Bosch verliest van ADO aankomende vrijdag, wordt de kans kleiner dat Vitesse die periodetitel pakt. En dus vergroot Den Bosch zo juist z'n eigen kans op de play-offs.

Bewust verliezen mag niet

Om meer kans te hebben op een plek in die begeerde play-offs, moet FC Den Bosch dus verliezen. En daar zijn zorgen over, want hoe ga je daarmee om als club? Ga je opzettelijk slecht spelen? Lijkt makkelijk, maar het mag niet. Dat zou iets weg hebben van matchfixing.

"Het is niet toegestaan om bewust te verliezen, want dat noemen we het manipuleren van wedstrijden. Dat gaat in tegen het natuurlijk verloop van de wedstrijd. Dat is verboden volgens reglementen van onder andere de KNVB. Ook mag je niet je 'zwakste elftal' opstellen", zegt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers van de Vrije Universiteit. "De gedachte van de sport is dat er een competitie tussen de deelnemers is, met de wil om te winnen."