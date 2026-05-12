Jeugdzorgbedrijf You Care is failliet. Alle bewoners, tientallen alleenstaande minderjarige vreemdelingen, zijn overgeplaatst naar andere instellingen. De 'zorgcowboy' uit Hoenderloo verdiende miljoenen aan de kwetsbare jongeren en verdween.

Failliete zorginstelling voor jonge vluchtelingen laat spoor van schulden en frustratie achter: 'Ik gun dat soort mensen een slechte nachtrust'

Oud-medewerkers van You Care vermoeden dat heel veel geld niet is besteed aan de zorg en opvang van bewoners. De signalen van wanbeleid of zelfs fraude waren er al volop en al een paar jaar. Waarom grepen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en voogdijorganisatie voor jonge vluchtelingen Nidos niet eerder in? Chaotisch bedrijf zonder aansturing Toen Steven Effting als de curator in het faillissement van You Care was benoemd, trof hij amper 350 euro op de bankrekening aan. De miljoenen die het bedrijf verdiende, zijn op. Of beter: ze zijn weg. Inmiddels heeft een groot aantal schuldeisers zich bij de curator gemeld met vorderingen tot een voorlopig totaal van 2,5 miljoen euro, waaronder de Belastingdienst en Pensioenfonds Zorg en Welzijn. "Waarom de bankrekening zo leeg was, ben ik aan het onderzoeken", zegt Effting.

Regelmatig opstootjes EenVandaag sprak de afgelopen maanden met tientallen oud-medewerkers van You Care. Zij schetsen een beeld van een chaotisch bedrijf, zonder aansturing, met een hoog verloop van medewerkers en stagiaires die soms in hun eentje op de nachtdienst stonden.

De nachten waren onrustig, er waren regelmatig opstootjes. een voormalig medewerker van You Care over de misstanden bij de zorgverlener

"Niet de ideale omgeving natuurlijk voor een doelgroep met complexe problematiek. De nachten waren onrustig, er waren regelmatig opstootjes", zegt een oud-medewerker. Melkkoeien De opdrachtgevers van You Care waren Nidos, dat in Nederland als voogd optreedt voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's), en gemeenten. Die betaalden You Care voor het bieden van opvang en jeugdzorg. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek van een jongere kon de rekening bij de indicatie 'één op één begeleiding', de meest intensieve zorg, oplopen tot 1.000 euro per jongere per etmaal. "Ik zeg wel vaker: die jonge asielzoekers zijn melkkoeien. Iedereen verdient geld aan die jongens, behalve zij zelf", vertelt een oud-groepsleider.

Torenhoge omzet De jongeren kwamen veelal uit Syrië en Eritrea. Blaise Mugimba, oud-begeleider: "Ze hoorden dan volgens de afspraak die één op één begeleiding te krijgen, 24 uur per dag, maar dat was niet altijd zo." Twee jaar na de oprichting boekte het bedrijf in 2022 al een omzet van 9 miljoen euro, vier keer meer dan het jaar ervoor. Over de jaren daarna deponeerde You Care geen jaarcijfers meer bij de Kamer van Koophandel. "Er was wat dat betreft sowieso sprake van onbehoorlijk bestuur", stelt de curator. Lege koelkasten De oud-medewerkers vertellen waaraan het geld bij You Care in elk geval níet werd besteed. De panden waren verwaarloosd en vervuild, de koelkasten waarin de levensmiddelen hadden moeten liggen voor de bewoners waren vaak leeg.

Medewerkers die met pinpas boodschappen gingen doen, kwamen er regelmatig bij de kassa in de supermarkt achter dat er geen saldo op de rekening stond. "Groente, fruit en ander gezond voedsel was er soms dagen achter elkaar niet", zegt een voormalige begeleider.

Niet uitbetaald De OV-chipkaart van de jonge bewoners vertoonde ook vaak geen saldo, zodat de jongeren veelal in en rond het opvanghuis verbleven en niet naar school of hun stageplaats konden gaan. Het leefgeld voor de jongeren, dat Nidos voor bijvoorbeeld kleding overmaakte aan You Care, verdween in de grote pot. Maar waaraan? De medewerkers hebben geen van allen een goed woord over voor de voormalige bestuurder en eigenaar van You Care, Anass el Youssi (38). Diverse medewerkers, in loondienst of als zzp'er, hebben via de rechtbank uitbetaling van hun salaris geëist. Bij geen enkele rechtszaak kwam You Care opdagen om zich te verweren.

Snelle omloop In alle gevallen werden de medewerkers door de rechter in het gelijk gesteld. Slechts een enkeling kreeg het achterstallige loon alsnog deels. De meesten kregen niets meer. "Eerst verhoogde Anass de betalingstermijn van 30 naar 90 dagen, waardoor je er pas maanden later achter kwam dat je factuur niet werd uitbetaald", vertelt een van de zzp'ers die als begeleider op een groep werkte. "Als je om je geld vroeg, zou hij het de dag erna in orde maken. Niet dus, ik heb tot de dag van vandaag niks ontvangen. Zo verdwenen veel medewerkers natuurlijk weer snel, niemand wil gratis werken."

Chaotische verhalen Een hardnekkig gerucht doet de ronde onder medewerkers dat El Youssi in Marokko een villa heeft laten bouwen, waarvoor geld van het bedrijf is gebruikt. El Youssi zelf gaat niet op vragen van EenVandaag in. Enkele malen toonde hij zich de afgelopen weken in een off the record onlinegesprek, waarin hij vriendelijk glimlachte en chaotische verhalen vertelde, maar feitelijke vragen uit de weg ging. Uitgebrande auto's In maart 2024 gingen 3 auto's van El Youssi en zijn vrouw midden in de nacht in vlammen op voor hun huis in Elst. Volgens buren ging er een ruzie aan vooraf, volgens medewerkers was de verdachte een zzp'er die het wachten op uitbetaling zat was.

Een woordvoerder van Politie Oost-Nederland laat weten dat het onderzoek naar de brandstichting is vastgelopen.

Onderzoek ingesteld Een van de opdrachtgevers van You Care was de gemeente Arnhem. De Arnhemse zorgwethouder Bob Roelofs kan er niet over uit hoe de gemeente door het bedrijf is voorgelogen over de geleverde kwaliteit van de zorg. "Dat is fraude, want ze zijn afspraken niet nagekomen. Ik gun dat soort mensen elke nacht een slechte nachtrust." Toen signalen binnenkwamen dat You Care stagiaires in hun eentje op het rooster zette, startte de gemeente Arnhem eind 2022 al een zogenaamd rechtmatigheidsonderzoek. Alle eerdere facturen van You Care werden door een onderzoeksbureau van de gemeente tegen het licht gehouden. Geen diploma's Van medewerkers werd gecontroleerd of ze wel beschikten over de juiste zorgdiploma's. Zo viel onder andere eigenaar El Youssi zelf door de mand. In februari van dit jaar vorderde de gemeente via de rechter bijna 600.000 euro terug aan onterecht betaalde facturen. Weer verscheen You Care niet op de zitting. El Youssi stelde in een e-mail aan de rechtbank buikklachten te hebben. De dag na de rechtszaak ging You Care failliet. De Arnhemse vordering van 6 ton staat nog open.

Geen opleiding "Ik ben daar ontzettend geïrriteerd over, dat je dit doet over de ruggen van kinderen", zegt wethouder Roelofs. "Het is toch superlink dat je iemand willens en wetens zorg laat leveren die dat volgens de opleiding niet kan doen. Je hebt wel een opleiding nodig om met de problematiek [van de jongeren] om te gaan." De jongens nemen trauma's mee uit hun geboorteland en gaan gebukt onder schulden die tijdens de overtocht zijn ontstaan. In oktober 2024 schrikt You Care op als een van de jongeren, een 16-jarige Eritrese jongen onder de hoede van de instelling in Hoenderloo zelfmoord pleegt. EenVandaag besteedde begin februari van dit jaar aandacht aan het overlijden van deze jongen.

Zorgcowboys Hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning is geschrokken van wat ze in openbare IGJ-rapportages heeft gelezen over You Care. "Er was duidelijk sprake van financieel wanbeleid. Een organisatie die in korte tijd enorm is gegroeid, maar die z'n zaakjes totaal niet op orde had." "Ik vind het te bizar voor woorden dat we in Nederland aanbieders in de jeugdzorg hebben die denken: daar kunnen we wel wat verdienen. Het grootste deel van de aanbieders zal dat winstoogmerk niet hebben, maar we hebben helaas ook zorgcowboys en dat is een hele akelige gedachte", zegt Bruning.

Geen toezicht Lange tijd greep niemand in. Nidos niet, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet. Ook niet nadat Pointer en het journalistieke onderzoeksplatform Follow The Money in november 2023 voor het eerst publiceren over de chaos bij You Care. Bruning vertelt over het gebrek aan toezicht: "We hebben nu duizenden jeugdzorgaanbieders die allemaal contracten via de gemeenten hebben lopen. Wat dat betreft is het heel ingewikkeld geworden om toezicht te houden op de kwaliteit." Honderdduizenden euro's In het voorjaar van 2025 legde de Belastingdienst een aanslag van 364.000 euro aan You Care op. Een vordering die Nidos uiteindelijk geheel voor haar rekening neemt. Dan begint bij Nidos het vertrouwen in You Care af te brokkelen.

Uitgerekend enkele maanden daarvoor heeft El Youssi nog op verzoek van Nidos een verklaring op papier gezet waarin hij stelt dat zijn bedrijf financieel gezond is. Als blijkt dat dat niet klopt, wil Nidos-directeur Jan Murk van You Care af.