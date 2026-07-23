Extra veiligheidsmaatregelen bij Vierdaagsefeesten Nijmegen: dit is nodig om drukte beter te beheersen

De organisatie, politie en burgemeester Bruls kondigen vanaf vandaag extra maatregelen aan voor een van de feestlocaties van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. De afgelopen dagen waren er een aantal gewelddadige incidenten bij podium Matrixx at the Park.

Dit jaar komen opnieuw veel jongeren af op de zomerfeesten. In het publiek waren afgelopen dagen meerdere vechtpartijen waarvan beelden rondgaan op social media. Ook was er begin deze week een steekincident. De grote opkomst van bezoekers brengt onrust met zich mee, waarbij de sfeer steeds grimmiger lijkt. Extra veiligheidsmaatregelen Als reactie op deze gebeurtenissen grijpen burgemeester Hubert Bruls en de organisator van het drukbezochte evenement Matrixx at the Park in. Vanaf donderdag gelden er strengere veiligheidsmaatregelen voor bezoekers van het evenement. Het is nu officieel een veiligheidsrisicogebied. Zo is er extra surveillance, mag de politie bezoekers preventief fouilleren, is het maximum aantal bezoekers afgeschaald en is de controle op bezit van drugs en wapens strenger. Ook zal de organisator in de toekomst grote artiesten, zoals Ronnie Flex en Lil'Kleine niet meer boeken. Door hun populariteit komen er te veel groepen jongeren vanuit het hele land naar Nijmegen.

'Landelijke aantrekkingskracht' Grootschalige openbare evenementen trekken sinds corona een steeds groter publiek. En omdat toegang gratis is, komen er veel jongeren op af. Dat ziet veiligheidsexpert Ben Jan van der Klis. Hij houdt zich bezig met de veiligheid op grote evenementen zoals carnaval en Koningsdag.

Minderjarigen kunnen naar weinig andere plekken om een feestje te vieren. veiligheidsexpert Ben Jan van der Klis

"Minderjarigen kunnen naar weinig andere plekken om een feestje te vieren. Kroegen, clubs en festivals hebben vaak een leeftijdsgrens van 18 plus", legt Van der Klis uit. Daardoor hebben evenementen als de Vierdaagsefeesten, Koningsdag en carnaval een 'landelijke aantrekkingskracht'. "Dat brengt risico's met zich mee: jongeren raken onder invloed en drinken soms te veel. Daardoor komt er extra druk op de zorgcapaciteit." Risicoanalyse Samen met alle betrokken partijen maakt Van der Klis daarom altijd een risicoanalyse. Tijdens de voorbereiding van dit soort evenementen gaat hij in gesprek met organisatoren en gemeenten. Op basis van drie profielen - de locatie, het publiek en de activiteit - analyseert de veiligheidsexpert daarna welke risico's kunnen ontstaan en wat voor maatregelen nodig zijn. "Als je bijvoorbeeld weet dat er jonge mensen op je evenement komen, kan er een risico zijn op moedwillige verstoringen." Jongeren gaan dan expres onrust veroorzaken. "Dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om meer beveiliging in te zetten. Of bijvoorbeeld straatcoaches op kermissen."

'Een heel spel' Het in toom houden van de drukte is volgens Van der Klis altijd 'een heel spel'. "Het is altijd een een grote uitdaging. Je weet nooit precies hoeveel mensen er op een evenement afkomen."

Als het eenmaal druk wordt tijdens een evenement kan er wel aan een aantal knoppen worden gedraaid, legt Van der Klis uit. "We maken altijd capaciteitsberekeningen: hoeveel mensen kunnen er op bepaalde vierkante meters staan? Dat monitoren we in de straten en aanlooproutes." Spreiding Speciale telsystemen kunnen bijhouden hoeveel mensen er op een plek zijn. "We kunnen bijvoorbeeld op tijd een bepaalde locatie afsluiten als we op 80 procent capaciteit zitten", vertelt Van der Klis. "Duidelijk aangeven wat we dan van het publiek vragen, is echt crowdmanagement. Afhankelijk van de doelgroep geven we een boodschap door via ledschermen of op social media." "En bepalende factor voor drukte is altijd het weer of de programmering", zegt hij tot slot. "Ook daar kan de organisatie op sturen voor een goede spreiding. Als je als organisatie bijvoorbeeld Ronnie Flex boekt, weet je dat dit jongeren trekt. Dan moet je ook zorgen voor een zelfde soort programmering op een ander plein." Of de onrust ertoe leidt dat dit soort evenementen niet meer kunnen? Volgens Van der Klis is dat nu niet aan de orde.