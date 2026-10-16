Explosies en kogelschoten bij kappers in Vlaardingen: hoe burgemeester deze 'oorlog' wil stoppen

Explosies bij kapperszaken in Vlaardingen volgen elkaar sinds vorig jaar op. Vannacht werd de stad opnieuw opgeschrikt. Dit keer door een schietpartij. Inwoners van de stad blijven er nuchter onder, maar de burgemeester wil een oplossing.

Wat in december 2025 begon met het besmeuren en bekladden van muren en ramen, liep dit jaar mei op tot verschillende situaties waarbij kapperszaken te maken kregen met explosies. En nu ook nog een schietpartij. Het klinkt schokkend, "maar de mensen in Vlaardingen zijn er eigenlijk best nuchter onder", zegt inwoner Tjerk van der Ende. "Ze denken vooral: daar gaan we weer. Maar bewoners vermijden het centrum niet echt." 'Een soort oorlogsgebied' Van der Ende, die als hoofdredacteur werkt bij streekomroep Twee, woont dichtbij het centrum waar de laatste tijd vaak explosies plaatsvinden. "'Het is een soort oorlogsgebied', zei ik vanmorgen gekscherend." Dat verschillende media de situatie in zijn stad omschrijven als een 'kappersoorlog', vindt hij niet gek. "Dat kan ik me zeker voorstellen", zegt hij. "Er is echt wel wat aan de hand. Je ziet ook een toenemende escalatie. Het gaat nu zeker over tientallen incidenten, allemaal richting kappers en het is wel serieus geweld waar je mee te maken hebt."

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Camera's en extra politie Om ervoor te zorgen dat het aantal escalaties niet blijft toenemen, neemt de burgemeester, Frederik Zevenbergen, alle mogelijke maatregelen om de aanslagen tegen te gaan. "We zijn bezig met een vergunningsplicht voor kappers die zich in de stad willen vestigen. Want nu hebben kappers (in Vlaardingen, red.) nog geen vergunning nodig. Maar we zijn ook bezig met camera's en extra politie-inzet." Waar die camera's en agenten moeten worden ingezet, is nog wel een lastige opgave. "Het is lastig om waar te maken om op elke hoek van de straat een agent neer te zetten", vervolgt de burgemeester. "Zeker in de stad zijn we niet overal gelijk op een plek (als iets gebeurt, red.)" Tussentijdse oplossing Dat komt vooral doordat de stad niet genoeg politiemensen heeft om op elke hoek van de straat iemand neer te zetten, "ook al zou je dat misschien wel graag willen", vertelt de burgemeester. "Maar", verzekert hij, "er wordt absoluut meer ingezet op opsporing én op het maximaal opschroeven van handhaving." In de tussentijd pakt de gemeente de situatie aan door na iedere aanslag de zaak te sluiten. Vanmorgen was de kapperszaak die vannacht werd beschoten nog gewoon open, maar uit veiligheidsoverwegingen werd deze vrijwel direct weer gesloten omdat er op dit moment geen andere opties zijn.

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