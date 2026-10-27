EU wil iedereen laten verzekeren tegen klimaatschade: 'Hoogste tijd dat het in kaart wordt gebracht'
Wie is er verantwoordelijk na een bosbrand, overstroming of extreme regenval? Als het aan Eurocommissaris Wopke Hoekstra ligt, moet dat wettelijk vast komen te liggen. Én hij wil dat meer mensen zich verzekeren tegen klimaatschade, zoals in Valkenburg.
Valkenburg had namelijk in 2021 te maken met extreme regenval waardoor de rivier de Geul over haar oevers trad, en voor honderden miljoenen euro's aan schade zorgde. Daan Prevoo, burgemeester van Valkenburg aan de Geul vindt de plannen een goede stap in de juiste richting. "Maar we moeten daar wel tempo in maken. Want anders blijven we achter de feiten aanlopen."