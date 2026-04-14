'Er gebeurde eigenlijk niks geks': Amerika-verslaggever Tom van 't Einde over koninklijk bezoek aan president Donald Trump
Vanochtend ontwaakten koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Lincoln Bedroom in het Witte Huis. De avond daarvoor dineerden zij met premier Rob Jetten bij Donald Trump. Amerika-verslaggever Tom van 't Einde blikt terug op het omstreden bezoek.
"Het duurde lang voordat het diner voorbij was", zegt Van 't Einde, "we hebben uren staan wachten. Toen er een teken van leven kwam, zag het er vriendelijk en vanuit Trump ook heel hoffelijk uit." First lady Melania was ook aanwezig. "En dat is eigenlijk een heel goed teken, want dan is Trump over het algemeen een stuk hoffelijker naar zijn gasten."
'Niks geks'
"Trump ontving het koningspaar als gekoesterde vrienden. Ze leken amicaal met elkaar om te gaan, namen de tijd voor een kort gesprekje, de president maakte een grapje, ze gingen op de foto", blikt Van 't Einde verder terug op het bezoek. "Er gebeurde eigenlijk niks geks."
Naast een aantal fotografen en filmcrews, werd het moment zo klein mogelijk gehouden om de kans op fouten of een spontane persconferentie van Trump te beperken, vertelt de Amerika-verslaggever. "Trump heeft geen misbruik gemaakt van de situatie. Er zijn voor zover ik weet geen uitglijders gemaakt."
Rob Jetten ontmoet Trump
Het bezoek ging ook om de introductie van premier Rob Jetten aan Donald Trump. Na afloop van het diner stond de premier Van 't Einde te woord. Over de avond zei hij: "Dat we hier zo lang aan tafel hebben gezeten, laat zien dat 250 jaar vriendschap ook de Amerikanen wat waard is. En dat het ook gewaardeerd wordt als je eerlijk bent op zo'n avond, en soms ook met elkaar oneens bent, elkaar ook even uittest en de nieren goed proeft."
Welke onderwerpen zijn er besproken? "We hebben met name gehamerd op het belang om de oorlog in Oekraïne ten einde te brengen door Zelensky te steunen en de druk op Poetin op te voeren." Ook zegt Jetten dat hij het belang van de NAVO-bondgenootschap heeft benadrukt. "Niet alleen voor de Europese gemeenschap, maar ook voor Noord-Amerika."
In gesprek blijven
Vanuit de Amerikaanse kant werd ergernis over gebrek aan Nederlandse steun voor de blokkade van de Straat van Hormuz gedeeld, zegt Jetten. "Ik heb duidelijk gemaakt dat Nederland met een internationale coalitie van landen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, bereid is om vrije scheepvaart te verdedigen, maar wel onder onze eigen voorwaarden."
Over de toekomstige relatie tussen de VS en Nederland zegt Jetten: "Het zal zeker uitdagend blijven. Het is overduidelijk dat de VS en Nederland niet op alle onderwerpen op één lijn zitten. Maar het feit dat je daar met elkaar het gesprek over aan kan gaan wordt ook zeker in Washington zeer gewaardeerd. We moeten als Europeanen de Amerikanen blijven opzoeken om grote zaken te bespreken."