'Er gebeurde eigenlijk niks geks': Amerika-verslaggever Tom van 't Einde over koninklijk bezoek aan president Donald Trump

"Het duurde lang voordat het diner voorbij was", zegt Van 't Einde, "we hebben uren staan wachten. Toen er een teken van leven kwam, zag het er vriendelijk en vanuit Trump ook heel hoffelijk uit." First lady Melania was ook aanwezig. "En dat is eigenlijk een heel goed teken, want dan is Trump over het algemeen een stuk hoffelijker naar zijn gasten."

'Niks geks'

"Trump ontving het koningspaar als gekoesterde vrienden. Ze leken amicaal met elkaar om te gaan, namen de tijd voor een kort gesprekje, de president maakte een grapje, ze gingen op de foto", blikt Van 't Einde verder terug op het bezoek. "Er gebeurde eigenlijk niks geks."

Naast een aantal fotografen en filmcrews, werd het moment zo klein mogelijk gehouden om de kans op fouten of een spontane persconferentie van Trump te beperken, vertelt de Amerika-verslaggever. "Trump heeft geen misbruik gemaakt van de situatie. Er zijn voor zover ik weet geen uitglijders gemaakt."