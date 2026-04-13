Hoe deze Nederlandse tulpenboer in Amerika kijkt naar koninklijk bezoek aan Donald Trump: 'Kans om relatie te versterken'

In Nederland vragen critici zich af of het wel gepast is dat het koningspaar bij Trump op bezoek gaat tijdens de Iranoorlog, maar hoe kijken Amerikanen hiernaar? EenVandaag ging langs bij Bloomia, een Nederlands tulpenbedrijf in Virginia.

Het is een bezoek dat in Den Haag al weken voor opgetrokken wenkbrauwen zorgt: het koningspaar slaapt vanavond in het Witte Huis. Het is op (tegen)uitnodiging van president Donald Trump, maar komt door de oorlog in het Midden-Oosten op een gevoelig moment. "Neem wat valium mee" "Beautiful, beautiful tulips", klinkt het bewonderend in de tulpenpluktuin van Bloomia, een Nederlands tulpenbedrijf in de Amerikaanse staat Virginia. Je zou het hier, tussen de bloeiende tulpen, niet zeggen, maar het Witte Huis ligt op slechts anderhalf uur rijden. Toch wist geen van de bezoekers die wij spreken dat de Nederlandse koning en koningin bij Trump mogen overnachten. Het nieuws levert gemengde reacties op. "Praat langzaam, houd een puppy vast en neem misschien wat valium mee", grapt een bezoeker. Het is een veelzeggende gebruiksaanwijzing voor de onvoorspelbare gastheer. De twijfel of het koningspaar wel een leuke avond tegemoet gaat, is groot. "Ze kunnen wel gaan, maar ik weet niet of ze een het leuk zullen hebben", zegt een vrouw bezorgd. "Trump is een lastpak. Hopelijk behandelt hij ze met respect."

Niet meer het Witte Huis Een andere bezoeker is kritischer: "Ik ben geen Trump-fan", en zij zou voor geen goud in het Witte Huis willen slapen. "Het is niet meer het Witte Huis dat het ooit was met alle destructie die hij aanricht." Iets verderop, in een enorm kassencomplex, spreken we met Werner Jansen, de Nederlandse CEO van Bloomia. Terwijl duizenden tulpen over de band vliegen, vertelt hij: "Wij kweken Nederlandse bollen hier in Virginia en die gaan per vrachtwagen naar supermarkten in heel Amerika." Uitdagende tijden Het is een prachtig succesverhaal, maar de laatste twee jaar is het zakendoen onder Trump een stuk complexer geworden. "Het zijn spannende en uitdagende tijden", voegt Jansen toe. Trump's grillige beleid zorgt voor veel onzekerheid. "Je moet snel kunnen schakelen, je vraagt je elke ochtend wel af wat er morgen weer gaat gebeuren."

Op dit moment heeft hij te maken met verschillende uitdagingen: "Er is een tariff gekomen op de tulpenbollen uit Nederland en de wisselkoers is ongunstiger geworden", legt hij uit. Daarnaast heeft de oorlog in Iran de dieselprijzen omhoog gejaagd, wat het transport in het hele land duurder maakt. En Jansen worstelt met de zoektocht naar personeel. In de kassen werken veel buitenlanders, maar door het harde immigratiebeleid komen die nu niet meer opdagen. Grote kans Jansen is groot voorstander van het bezoek van het koningspaar aan president Trump. "Het is een kans om de relaties tussen Europa, Nederland en Amerika te versterken." En bovendien: "Trump vond het vorig jaar fantastisch bij de koning en koningin op Huis ten Bosch, dat was voor hem echt het hoogtepunt van zijn reis." Hij hoopt dan ook dat het bezoek van het koningspaar aan Trump vooral positief uitpakt voor ondernemers, zoals hijzelf. Concreet hoopt hij dat met deze handelsmissie, op korte of op lange termijn, handelstarieven op tulpenbollen kunnen verdwijnen. Of dat er op een andere manier uitzonderingen gemaakt kunnen maken. "Daarmee zou je je het weer veel makkelijker maken om Nederlandse producten naar Amerika te halen."