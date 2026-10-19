Enorme stijging aantal vergiftigingen door afslankmiddel retatrutide, toch blijven mensen het gebruiken

Retatrutide is de nieuwste hype rond afvallen. Het middel is illegaal, maar wordt toch volop aangeprezen en verhandeld op social media. Maar het is zeker niet zonder gevaar: er zijn al tien keer zoveel vergiftigingen gemeld in vergelijking met vorig jaar.

Retatrutide is, in tegenstelling tot andere middelen, nog niet goedgekeurd als afslankmedicijn

Retatrutide is een nieuw medicijn tegen obesitas dat nog in ontwikkeling is. Het zorgt in testonderzoeken voor flink gewichtsverlies, waardoor het ook gewild is onder mensen die geen overgewicht hebben maar wel wat kilo's kwijt willen. Maar bij onjuist gebruik zijn er serieuze gezondheidsrisico's, waarschuwen artsen. 'Kan echt levensgevaarlijk zijn' Hoewel het middel nog nergens officieel is goedgekeurd, wordt het online al wel volop verkocht. En dat zien ze ook terug bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Toxicoloog Antoinette van Riel vertelt over een flinke stijging in het aantal meldingen over specifiek retatrutide: "In 2025 kregen we nog slechts zes meldingen hierover, dit jaar is het al meer dan tien keer zoveel."

We krijgen meldingen over misselijkheid en braken, maar ook over hartkloppingen. toxicoloog Antoinette van Riel over bijwerkingen van retatrutide

De klachten die gebruikers ervaren lijken volgens haar op de bijwerkingen die ook te zien zijn bij andere afslankmedicijnen. "We krijgen meldingen over misselijkheid en braken, maar ook over hartkloppingen, duizeligheid en het verlies van vocht", vertelt ze. "Het gebruik kan echt levensgevaarlijk zijn."

Niet alleen jongeren Het spul is via social media te verkrijgen, maar het zijn niet alleen jongeren die het gebruiken, ziet Van Riel. "De jongste was 15, de oudste 70. We zien ook geen specifieke groep die eruit springt." Overigens zien ze bij het NVIC dat ook bij andere afslankmiddelen het aantal meldingen toeneemt. Bovendien melden mensen zich met een heel laag gewicht. "Dat duidt er wel sterk op dat het niet alleen gaat om mensen met overgewicht voor wie het middel als medicijn bedoeld zou zijn", legt de toxicoloog uit. "Maar ook om mensen die het gebruiken om af te vallen vanuit een bepaald schoonheidsideaal, of mensen die al kampen met eetproblemen." 'Perfect' uiterlijk willen Dat sommige mensen retatrutide gebruiken terwijl het middel niet voor hen bedoeld is, verbaast cosmetisch arts Hilmar Heijmans niet. Hij wijst erop dat er een groeiende maatschappelijke druk is rond uiterlijk en gewicht. "In tijden van social media neemt die onzekerheid alleen maar toe." De laatste tijd is er veel aandacht voor de trend dat jongeren steeds meer aan hun lichaam sleutelen om er 'perfect' uit te zien, maar ook oudere mensen voelen die druk, benadrukt hij. "Dit middel wordt dan gezien als een 'quick-fix' wat daarbij kan helpen."

Nog geen controle Maar een die zeker niet zonder risico is, waarschuwt ook Heijmans. "Het middel is in de basis een geneesmiddel, maar we weten nog niet of het veilig is en of het goed werkt", benadrukt de arts. "Het is de officiële controlefase immers nog niet doorlopen."