Afslankmedicijnen vaak zonder arts gebruikt, aantal vergiftigingen afgelopen jaar verdubbeld: 'Mensen willen te snel afvallen'

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) kreeg vorig jaar 149 meldingen binnen van vergiftigingen door afslankmedicatie die mensen zelf moeten inspuiten. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Bij 40 procent van de meldingen ging het volgens het NVIC om mensen die de middelen gebruikten zonder dat er een arts bij betrokken was.

Zelf zonder arts gebruiken

Het gaat dus vaak om mensen die op eigen houtje middelen als Wegovy of Mounjaro gebruiken: ze bestellen het zelf online en spuiten het vervolgens in zonder te weten of het spul wel veilig is. Omdat er geen begeleiding door een arts is, is bovendien de kans groter dat ze het middel verkeerd gebruiken en per ongeluk een te hoge dosering nemen.

Waarom nemen mensen dat risico? Om in Nederland een afslankmiddel via de huisarts te krijgen moet je aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moet je minimaal een body mass index (BMI) van 27 hebben én een speciaal leefstijlprogramma (GLI) volgen. Daarnaast moet je het zelf betalen: afslankmedicijnen worden niet vergoed. En dus gaan mensen op zoek naar andere, goedkopere alternatieven.