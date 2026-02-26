Dochter toeslagenouders Jurgen en Gerda na tien jaar nog steeds niet thuis, net als duizenden andere kinderen

Ruim 3500 kinderen zijn vanwege de toeslagenaffaire ten onrechte uit huis geplaatst. Slechts een fractie van die kinderen is weer terug bij hun ouders, zo blijkt uit de AVROTROS podcast 'Niet Mijn Schuld'.

De zusjes Aleyna (16) en Zinnia Kirci (17) werden ook uit huis geplaatst. "We moesten onze spullen pakken en we kregen daarvoor tien minuten de tijd", vertelt Aleyna. "Toen gingen we mee in een busje, waar normaal gesproken mensen in zitten die veel ergere dingen hebben gedaan." Ja, vult Zinnia haar aan, "je voelt je wel een beetje een crimineel." Maar vijf procent van de kinderen is weer thuis Vijf jaar geleden viel het kabinet-Rutte III vanwege de toeslagenaffaire. Er bleek dat duizenden mensen onterecht waren beschuldigd van fraude met toeslagen, met grote gevolgen voor de slachtoffers. Ouders en kinderen zouden worden geholpen en toen werd ook al snel duidelijk dat veel kinderen door die toeslagenaffaire uit huis werden geplaatst. Kinderen die anders nooit uit huis geplaatst zouden zijn. Vier jaar geleden werd er daarom een ondersteuningsteam in het leven geroepen, om deze gezinnen te helpen. Judith Peeters werkt voor dat team en hoorde schrijnende verhalen van ouders. Van de 1365 aanmeldingen bij haar team zijn er er 73 kinderen nu weer terug thuis. Nog geen vijf procent. Dat is erg weinig, erkent ze, maar volgens haar zijn er ook "heel veel situaties waarin er wel weer meer contact is tussen de families."

Lees ook Zwarte lijsten van Belastingen zwerven nog steeds rond, met blijvende gevolgen voor slachtoffers toeslagenaffaire

Vrijwillig uit huis? De zusjes Kirci konden wél weer terug naar huis na vier maanden. "Het was echt wennen, je moet echt weer een band opbouwen", zeggen de zusjes. "Maar gelukkig is met hulp onze thuissituatie weer goed geworden." Hoe anders is de situatie voor Gerda en Jurgen Deceuninck. Want waar meer dan 3500 kinderen uit huis werden geplaatst, vertrokken nog veel meer kinderen op basis van een zogeheten vrijwillig kader uit huis. Onder wie hun twee dochters, Zoë en Nora. Nog maar vier maanden oud Ze waren nog maar anderhalf jaar en vier maanden oud toen de instanties ze dringend adviseerden tijdelijk afstand te doen van hun kinderen. Voor hun eigen bestwil en voor even, om financieel de boel weer op de rit te krijgen. Vrijwillig kader wordt dit genoemd. Dit gebeurde bij heel veel mensen, weet ook Judith Peeters van het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire. "Het is een rare term want echt vrijwillig is het niet, en zo voelde het ook niet voor ouders."

Je leven stort in, het is weg Vader Jurgen over het uithuisplaatsen van zijn kinderen