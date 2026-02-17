Zwarte lijsten van Belastingen zwerven nog steeds rond, met blijvende gevolgen voor slachtoffers toeslagenaffaire

De lijsten zwerven nog steeds rond bij overheden, semi-overheden en andere instellingen. Dat stelt de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen in de nieuwe AVROTROS-podcastserie 'Niet mijn Schuld: Kinderen van de Toeslagenaffaire'.

Grote financiële nood

Door deze zogenaamde 'FSV'-lijsten, Fraude Signalerings Voorziening-lijsten, kwamen tienduizenden mensen in grote financiële problemen in de toeslagenaffaire.

Mensen raakten niet alleen in financiële nood omdat zij onterecht hoge bedragen moesten terugbetalen aan uitgekeerde toeslagen voor de kinderopvang. Ook werd hen het recht op kinderopvang ontnomen, waardoor ze vaak noodgedwongen stopten met werken omdat ze voor hun kinderen moesten zorgen. Zo kwamen mensen in een neerwaartse financiële spiraal terecht, met grote gevolgen.

'Altijd alert zijn als gedupeerde'

In 2021 maakte de Belastingdienst bekend te stoppen met deze FSV-lijsten. Maar waar die lijsten nu precies nog rondzwerven, is ook voor Wolfsen onduidelijk. "Het is gewoon menselijkerwijs onmogelijk om dat met één druk op de knop allemaal boven water te krijgen", zegt hij.

"En het is onmogelijk om bij alle gemeenten of alle overheidsinstellingen te vragen: 'Zit ik erin? Wat weet u over mij?' Al heb je daar wel recht op. Het is heel creepy", zegt Wolfsen. Dat de lijsten nog rondzwerven heeft veel gevolgen, legt hij uit. "Deze mensen die erkend zijn als slachtoffer in de toeslagenaffaire moeten er eigenlijk altijd alert zijn op zijn dat als ze ergens worden geweigerd".