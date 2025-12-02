Is nieuw digitaal loket dé oplossing voor toeslagenouders? 'Misschien, maar ik hou m'n hart vast'

Zeker 12.000 toeslagenouders wachten nog op afwikkeling van de schade. Een nieuw overheidsloket 'Mijn Herstel', moet snelheid brengen. Toch zijn er kritische reacties: "Dit loket is te vroeg gelanceerd."

Mariëlle is een van de toeslagenouders die heeft meegedacht over het digitale loket

Mariëlle van Ede (51) is gedupeerde van de toeslagenaffaire. Haar problemen begonnen in 2010 toen de kinderopvangtoeslag die ze ontving, werd stopgezet en er daarna grote bedragen werden teruggevorderd. "In de eerste brief stond dat ik geen recht had op toeslagen, daarna dat ik moest terugbetalen. Uiteindelijk werd er beslag gelegd op mijn inkomen." Ruilen om te eten "Eigenlijk is het nog eerder begonnen", gaat Mariëlle verder. "In 2008, toen ik mijn zoon kreeg. Ik heb toen kinderopvang aangevraagd omdat ik werkte. In 2010 kwam de rekening." Met kunst- en vliegwerk probeerde ze haar gezin toen draaiende te houden. "Facebook was mijn grootste vriend, ik ruilde spullen voor eten of een blok kaas voor circuskaartjes." Op dit moment verloopt de afwikkeling van Mariëlle's schade via de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dat is de bestaande route waarbij een gedupeerde in gesprek met een zogenaamd 'luisterend schrijver' gaat en vertelt wat er allemaal is gebeurd sinds zij (of hij) ten onrechte werd bestempeld als fraudeur. Hoeveel schade ze claimt, wil Mariëlle niet vertellen maar wel dat het boven de 30.000 euro is.

Digitaal loket Marielle is inmiddels ook actief in een werkgroep van toeslagenouders die op verzoek van het ministerie van Financiën meekeek met de ontwikkeling van het nieuwe, vandaag geopende, digitale loket Mijn Herstel. Via dat loket is het mogelijk om sneller de persoonlijke gevolgen van de toeslagenaffaire in te voeren en op die manier de geleden schade te bepalen. De lijst van schadeposten bevat onder andere 'beslagleggingen', 'schuldeisers aan de deur', 'noodgedwongen verhuizing/dakloos' en 'overlijden gezinslid door zelfdoding'. Schade doorgeven Heeft een ouder bijvoorbeeld een noodgedwongen verhuizing meegemaakt of een beslaglegging, dan staat daar een bepaald bedrag aan schadevergoeding tegenover. Voor één tot vijf noodgedwongen verhuizingen is dat 6.500 euro. Is iemand vaker gedwongen verhuisd of dakloos geworden, dan komt het neer op 10.000 euro. En tegenover het verlies van een gezinslid door zelfdoding, gerelateerd aan de toeslagenaffaire, staat een bedrag van 7.500 euro.

'Ik hou mijn hart vast' Het doel van het nieuwe loket is om de afhandeling van schade te versnellen. Mariëlle is het daarmee eens maar is bang dat het loket te snel open gaat. "Misschien wordt het uiteindelijk een succes maar voor de mensen die zich nu aanmelden, hou ik mijn hart vast." Ze vindt dat er te weinig mogelijkheden zijn om via het loket nog vragen te stellen. Verder lijkt het erop alsof bepaalde groepen zich niet kunnen aanmelden, zegt Mariëlle. "Er wordt aangegeven dat iedereen zich aan kan melden, maar dat is niet zo. Ex-partners, nabestaanden of gedupeerden over de grens kunnen dat niet. De site is gewoon niet af, ze gaan nu dus te vroeg mensen hoop geven op een snelle route." 6 jaar wachttijd Staatsecretaris Sandra Palmen (Toeslagen) is het daar niet mee eens. "Ik vind dit absoluut niet te vroeg want mensen wachten al bijna 6 jaar lang om die aanvullende compensatie te ontvangen." Palmen wijst erop dat het ruimhartige kader van de bestaande route, de route via Stichting Gelijkwaardig Herstel, is overgenomen. "We hebben dit in overleg met heel veel ouders, heel veel betrokkenen en heel veel mensen die om ouders heen staan ontwikkeld."