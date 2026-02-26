Dochter toeslagenouders Jurgen en Gerda na 10 jaar nog steeds niet thuis, net als duizenden andere kinderen

De zusjes Aleyna (16) en Zinnia Kirci (17) werden ook uit huis geplaatst. "We moesten onze spullen pakken en we kregen daarvoor 10 minuten de tijd", vertelt Aleyna. "Toen gingen we mee in een busje, waar normaal gesproken mensen in zitten die veel ergere dingen hebben gedaan." Ja, vult Zinnia haar aan, "je voelt je wel een beetje een crimineel."

Maar 5 procent van de kinderen is weer thuis

5 jaar geleden viel het kabinet-Rutte III vanwege de toeslagenaffaire. Er bleek dat duizenden mensen onterecht waren beschuldigd van fraude met toeslagen, met grote gevolgen voor de slachtoffers. Ouders en kinderen zouden worden geholpen en toen werd ook al snel duidelijk dat veel kinderen door die toeslagenaffaire uit huis werden geplaatst. Kinderen die anders nooit uit huis geplaatst zouden zijn.

4 jaar geleden werd er daarom een ondersteuningsteam in het leven geroepen, om deze gezinnen te helpen. Judith Peeters werkt voor dat team en hoorde schrijnende verhalen van ouders. Van de 1.365 aanmeldingen bij haar team zijn er er 73 kinderen nu weer terug thuis, zo is te horen in de nieuwe podcast 'Niet mijn schuld'. Nog geen 5 procent. Dat is erg weinig, erkent ze, maar volgens haar zijn er ook "heel veel situaties waarin er wel weer meer contact is tussen de families."