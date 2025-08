Dit is hoe Nederlandse landbouwbedrijven last hebben van de Amerikaanse importtarieven

"Nu verandert er ineens wat en dat is zo extreem veel dat het onherroepelijk gevolgen gaat hebben voor voor de afzet", zegt hij. Mede door de importtarieven worden tulpen in Amerika fors duurder. "Het zou zomaar kunnen zijn dat er mensen daar zijn die zeggen: 'joh, voor dat geld wat we nu moeten gaan betalen, kunnen we de tulpen niet verkopen, dus hou de bollen maar.' "

Lommerse is directeur van een familiebedrijf. Zijn bedrijf verstuurt al decennia jaarlijks tientallen miljoenen bloembollen naar de VS. Daar laten kwekers de bloembollen groeien tot tulpen, die zij op hun beurt aan tuincentra en supermarkten verkopen. Een beproefd recept, maar door de handelsoorlog en importtarieven van 15 procent zijn er dit jaar zorgen over de betalingen en leveringen.

Voor veel landbouwondernemers zijn de Verenigde Staten een belangrijke afzetmarkt. Nederland exporteert niet zozeer voedsel naar de VS, maar wel veel landbouwtechnologie, zaden en bloembollen. Trump heeft het ondernemers in deze sectoren behoorlijk lastig gemaakt, zegt bloembollenhandelaar Erik Lommerse. "Ik kijk zo min mogelijk naar Trump op televisie, want je wordt niet blij van deze discussie."

Hoe de wereldwijde handelsoorlog een bedreiging is voor levering van onze medicijnen: 'We hebben nauwelijks voorraden'

Bloembollenteelt

Met de heffingen wil Trump dat bedrijven gestimuleerd worden om de productie naar de VS verplaatsen, om zo de Amerikaanse economie te laten groeien. Kunnen bollentelers dan niet gewoon in de VS bollen gaan verbouwen? "Nee", zegt Lommerse duidelijk. "Het zou prachtig zijn als dat kan. Maar het kan niet."

Hij vervolgt: "Amerika is niet geschikt voor bloembollenteelt. Anders was dat allang gebeurd." Hij legt uit dat er in de VS geen geschikte grond is voor de teelt én dat het klimaat er niet geschikt voor is. "Daarom is het zuur dat die heffingen er ook voor ons zijn, terwijl dit helemaal niet zou hoeven."

Projecten blijven hangen

Ook Nederlandse kassenbouwers in het Westland hebben last van de handelsoorlog. Een van hen is Frank van der Gelt, directeur van kassenbouwer Dalsem. "We hebben een paar Amerikaanse orders lopen. Die zijn rond, maar hangen nog op een ding: tarieven."

Ook lopende projecten zijn duurder geworden. Het bedrijf werkt aan een miljoenenproject in Virginia waar voor vele hectares aan kassen voor de tomatenteelt wordt gebouwd. Op staal en aluminium heft de VS importtarieven van 50 procent en dat heeft invloed. "De afgelopen maanden hebben wij paar honderd containers met vrij veel staal en aluminium verscheept." Die verzendingen zijn dus duurder geworden.