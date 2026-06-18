Discussie over locatie nieuwe kerncentrales, maar waarom wil het kabinet die eigenlijk? 'Betrouwbare continue leveringszekerheid'
Vier nieuwe kerncentrales, dat is een van de doelen van het kabinet. Vandaag kwam een nieuw advies naar buiten voor de mogelijke locatie. Maar waarom zouden we eigenlijk meer kernenergie willen? 'Meer energiezekerheid, met minder uitstoot.'
Er is onder de bevolking steeds meer steun voor kernreactoren onder Nederlanders, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het bouwen van kerncentrales kost zo'n 15 tot 20 jaar. En ook het kernafval vormt een probleem, daarvoor zullen nieuwe technieken moeten worden ontwikkeld.