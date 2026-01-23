DigiD had in Nederlandse handen kunnen blijven maar investeerder greep met bod nét mis: 'Absurd en onbegrijpelijk'

Een Nederlandse investeerder deed een bod om het bedrijf achter DigiD, Solvinity, over te nemen maar werd met een klein bedrag overboden door een Amerikaanse partij. Het scheelde slechts een paar miljoen euro. Verschillende Kamerleden willen opheldering.

Een Nederlandse investeerder deed eerder al een bod voor de overname van Solvinity, maar werd overboden

Solvinity wordt nu waarschijnlijk overgenomen door de Amerikaanse multinational Kyndryl, nadat het Nederlandse bedrijf misgreep op enkele miljoenen euro's. Het totale bedrag van de Amerikaanse overname was zeker 100 miljoen euro, vertelt de directeur van het bedrijf - die niet met naam genoemd wil worden - zelf aan EenVandaag. Een woordvoerder van Solvinity zegt hier niet op te kunnen reageren. DigiD in handen van Amerika Afgelopen week uitten verschillende Kamerleden en experts zorgen en kritiek over de mogelijke overname van Solvinity. Nederland streeft digitale onafhankelijkheid voor kritieke overheidsdienstverlening na. Dat bedrijf beheert het digitale platform waarop de overheidsdienst DigiD draait, waarmee miljoenen Nederlanders bijvoorbeeld hun belastingaangifte doen, een afspraak bij het ziekenhuis maken of aangifte doen bij de politie. Experts trokken vorige week aan de bel toen de overname bekend werd. Zij zijn bang dat DigiD-gegevens in handen komen van de Amerikaanse overheid, of dat de VS de toegang tot DigiD blokkeert. In dat land gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid gegevens kan opvragen, of ervoor kan zorgen dat mensen geen gebruik meer kunnen maken van DigiD.

Kamervragen "De Kamer is helder geweest: we moeten zelf baas blijven over onze data", zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann in een reactie op het nieuws. "Dat er een serieuze optie was om DigiD Nederlands te houden en die is gepasseerd, is daarom absurd en onbegrijpelijk." "We hebben direct Kamervragen gesteld om dit tot op de bodem uit te zoeken," aldus Kathmann, die maandag een bijeenkomst in de Tweede Kamer organiseert om duidelijk te maken dat er heel veel alternatieven bestaan voor de Amerikaanse cloud. "We moeten knokken om DigiD in Nederlandse handen te houden." Nederlandse cloud Ook CDA-Kamerlid Jantine Zwinkels wil meer duidelijkheid over de kwestie. "Met toenemende geopolitieke spanningen moeten we afhankelijkheden verminderen. Dan mag je ook van de betrokken Nederlandse bedrijven verwachten dat zij andere keuzes maken", zegt Zwinkels, die de kwestie volgende week in de Kamer wil bespreken. "Het maakt mij extra nieuwsgierig naar de afwegingen van Solvinity." Voor JA21-Kamerlid Daniël van den Berg onderstreept dit voorbeeld dat de Nederlandse overheid onvoldoende visie toont als het gaat om cruciale digitale infrastructuur. "We moeten met een integrale visie op digitale zaken komen, waarbij we aan de voorkant regelen dat we cruciale digitale infrastructuur in Nederlandse handen houden. We moeten toe naar een Nederlandse cloud."

