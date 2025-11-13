Persoonsgegevens DigiD staan straks mogelijk op servers van Amerikaans bedrijf: wat dat betekent voor onze veiligheid

Het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity is verkocht aan de tech-gigant Kyndryl uit de Verenigde Staten. Hiermee vallen hun servers, die onder andere DigiD en MijnOverheid beheren, in Amerikaanse handen. Maar dat was nooit de bedoeling.

Softwareontwikkelaar Bert Hubert vindt deze overname zorgelijk, juist omdat de servers van Solvinity gebruikt worden door de overheid en gemeenten. "Dat bedrijf was juist specifiek uitgekozen omdat het niet Amerikaans was. Nu wordt het ineens wel Amerikaans en dat was niet de bedoeling." 'Niet meer je eigen land' Er zijn volgens hem twee redenen waarom het een probleem is dat Amerika deze gegevens nu in handen krijgt. "Eén: wij leven dan voortaan onder een rode knop. Dus als ze in Amerika boos op ons worden, als Trump ons niet aardig meer vindt, dan kan hij ons uit de cloud zetten en kunnen wij onze eigen dingen niet meer doen. Dat is al een keer gebeurd met het Internationaal Strafhof en met de Amsterdam Trade Bank." "Ten tweede", gaat hij verder, "is het toch ook wel een heel rare gedachte dat iedere keer als wij een nieuw paspoort uitgeven of een nieuwe Nederlander aanmaken, dat ze dat in Amerika als eerste weten. Dan ben je niet meer helemaal je eigen land."

Amerikaanse bedrijven, Amerikaanse wetgeving Ook is het nog maar de vraag of Nederlandse en Europese privacywetgeving, zoals de AVG, onze gegevens beschermen van de Amerikaanse bedrijven en overheid. "Inmiddels is gebleken dat voor Amerikaanse bedrijven eerst de Amerikaanse wetgeving geld." Dus als de Amerikaanse wet zegt dat de bedrijven wél naar onze gegevens kan kijken, zou dat gewoon kunnen. Kan de overheid, met al deze informatie in het achterhoofd, dan niet het contract met Solvinity kan opzeggen? "Dat zou best kunnen", zegt de software ontwikkelaar. Maar het grootste probleem is daarmee niet opgelost. "Inmiddels was je al wel afhankelijk van die partij, dus moet je toch alles gaan verhuizen." 'Probleem vanaf dag 0' Maar de mogelijke gevolgen als de overheid nog wél in zee blijft met Solvinity na de verkoop zijn volgens Hubert nog zorgwekkender. "Als de Nederlandse overheid bijvoorbeeld een felle positie wil innemen over Gaza, dat er dan toch een klein stemmetje in het achterhoofd mee leeft bij iedereen dat we de Amerikanen niet boos moeten maken." "Dat is een heel concreet probleem vanaf dag 0 eigenlijk", gaat hij verder. "Ook al gebeurt het niet, moeten we toch een beetje voorzichtig zijn en dat wil je niet als land."

Rol van de overheid Hubert vindt dat de overheid zeker en rol hierin heeft gespeeld. "Dit bedrijf Solvinity stond al 10 jaar lang in bezit van een bedrijvenhandelaar. Dan weet je, hij gaat dat bedrijf echt wel weer verkopen."