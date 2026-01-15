Bedrijf achter DigiD straks in handen van Amerikanen: waarom experts zich zorgen maken

En dat is niet onterecht. Zo schakelde Microsoft in opdracht van de Amerikaanse overheid vorig jaar bepaalde diensten uit bij het Internationaal Strafhof. De gepland overname van het bedrijf wordt nu door de Nederlandse overheid onderzocht. "Wat wij het liefste willen is inzicht in de besluiten die genomen zijn en de overwegingen", zegt hoogleraar en informaticus Felienne Hermans.