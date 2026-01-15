Bedrijf achter DigiD straks in handen van Amerikanen: waarom experts zich zorgen maken
"Het hele systeem kan in één keer uitgezet worden." Die angst speelt er rondom de geplande overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, aan een Amerikaans bedrijf. Experts zijn bang voor de veiligheid van onze gegevens en afhankelijkheid van de VS.
En dat is niet onterecht. Zo schakelde Microsoft in opdracht van de Amerikaanse overheid vorig jaar bepaalde diensten uit bij het Internationaal Strafhof. De gepland overname van het bedrijf wordt nu door de Nederlandse overheid onderzocht. "Wat wij het liefste willen is inzicht in de besluiten die genomen zijn en de overwegingen", zegt hoogleraar en informaticus Felienne Hermans.