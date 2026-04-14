Deze voetbalclub verduurzaamde flink om geld te besparen: 'Patat smaakt hetzelfde uit elektrische frituur'
Veel sportclubs worstelen met de hoge kosten van gas, zeker nu deze ook weer omhoog zijn geschoten door de oorlog in het Midden-Oosten. Niet alle clubs, want bij VV Bruchterveld zijn ze zo'n 8 à 10 jaar geleden al begonnen met de energietransitie.
En daar plukt de voetbalclub in Overijssel nu de vruchten van. Ze gebruikten meer dan 8000 kuub aan gas per jaar op de club, nu is dat nog maar 200 kuub. En na de laatste aanpassing, het verwijderen van de gasfrituur, is de club zelfs volledig gasloos. Dat scheelt duizenden euro's, geld dat ze liever ergens anders aan besteden.
Verduurzaming
De club is begonnen met de omschakeling in 2018, nog voordat de energiecrisis speelde door de oorlog in Oekraïne en de gasprijzen wederom stegen door de oorlog in het Midden-Oosten.
"We moesten wel, want onze installaties waren verouderd en draaiden allemaal op gas", vertelt Ronald Muis. Hij is een van de initiatiefnemers van de verduurzaming van de club. Samen met Richard Hugen en Bert Lennips trok hij de kar van dit project. "We hebben hier gezamenlijk een uur of 1500 aan besteed."
Zonnepanelen op dak kantine
Na een rondgang bij meerdere clubs in de regio en een onderzoek naar wat de energievreters waren (verwarming, douches en verouderde veldverlichting) bedachten ze een plan voor de club met drie fases. Eerst werden er bijna 60 zonnepanelen op het dak van de kantine gelegd van het sportpark. Vervolgens werden er warmtepompen, boilervaten en heatpipes geïnstalleerd.
De laatste fase is de vernieuwing van de kleedkamers en douches en verduurzaming van de bovenliggende daken. Die fase is in voorbereiding. Er wordt al ingespeeld op de beëindiging van de salderingsregeling (eigenaren van zonnepanelen kunnen vanaf 2027 zelf opgewekte stroom niet meer wegstrepen tegen hun verbruik, red.), door een weervoorspellingsmodule aan de installatie toe te voegen.
Kosten: een half miljoen
Muis heeft zelf niet geklust. De club heeft alles uitbesteed aan professionals. "Het allerbelangrijkste is een goed plan met sluitende financiering. Je moet zorgen dat je een plan hebt met een dichte begroting."
In totaal kostte de omslag een half miljoen, geld dat ze niet op de plank hadden liggen. Door gemeentelijke subsidies, een bijdrage van de Rabobank en een duurzaamheidslening hebben ze het geld kunnen verzamelen. "We zijn ook nog acties aan het voorbereiden waarbij de leden en sponsors geld inzamelen, dus we bekijken alle mogelijke geldstromen."
Steun gemeente essentieel
Dat de gemeente helpt bij de verduurzaming is essentieel geweest voor de club. "We hebben in onze plannen duidelijk laten zien dat we meer zijn dan een sportvereniging. De gemeente heeft ons geholpen, omdat we ook een ontmoetingsplek zijn", vertelt Muis. In het dorp, in de gemeente Hardenberg met bijna 1100 inwoners, is de sportclub met 300 leden een belangrijke speler in de sociale cohesie.
"We doen dit met zijn allen. Iedereen draagt zijn steentje bij. Ik heb dit onder mijn hoede genomen, maar een ander fluit elk weekend een wedstrijd. Dat vind ik weer niks, terwijl dit mij weer voldoening geeft. Zo doen we het allemaal samen als gemeenschap."
Uitleg voor leden
De transitie is dan natuurlijk ook de "talk of the town" geweest, maar de concrete aanpassingen vallen voor de spelers en leden wel mee. "Je ziet de zonnepanelen liggen, maar de rest is vooral achter de schermen en is voor de meeste mensen niet te zien. Alleen toen de warmtepomp was geïnstalleerd, was de waterdruk de eerste dagen anders en de temperatuur moest beter ingesteld worden. Deze opstartproblemen waren door de snelle aanpassing van de installateur ook zo weer opgelost."
Voor de actievere leden die wel in aanraking komen met de nieuwe systemen is er een uitlegavond geweest. "Het is toch een ander kastje wat je moet gebruiken om de airco te gebruiken in de kantine in plaats van draaien aan een radiatorknop. De keuken zal een elektrische frituur krijgen, dus dat moet je even uitleggen, maar de patat zal voor de leden hetzelfde smaken."
Advies voor andere clubs
Meer sportclubs in het land maken de omslag of zijn daar mee bezig. Muis denkt dat elke club zo'n energietransitie kan maken, maar heeft nog wel advies.
"Er zijn eigenlijk twee dingen die je op orde moet hebben. Organisatorisch moet je het kunnen als club, dus mensen die het willen regelen en een plan bedenken hoe het dan gaat lukken. Waarbij het regelen van geld voor de investering heel erg belangrijk is. Daarnaast is het ook van belang om technisch te snappen wat je precies gaat doen. Je moet wel weten waar je het over hebt."