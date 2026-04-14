En daar plukt de voetbalclub in Overijssel nu de vruchten van. Ze gebruikten meer dan 8000 kuub aan gas per jaar op de club, nu is dat nog maar 200 kuub. En na de laatste aanpassing, het verwijderen van de gasfrituur, is de club zelfs volledig gasloos. Dat scheelt duizenden euro's, geld dat ze liever ergens anders aan besteden.

Verduurzaming

De club is begonnen met de omschakeling in 2018, nog voordat de energiecrisis speelde door de oorlog in Oekraïne en de gasprijzen wederom stegen door de oorlog in het Midden-Oosten.

"We moesten wel, want onze installaties waren verouderd en draaiden allemaal op gas", vertelt Ronald Muis. Hij is een van de initiatiefnemers van de verduurzaming van de club. Samen met Richard Hugen en Bert Lennips trok hij de kar van dit project. "We hebben hier gezamenlijk een uur of 1500 aan besteed."

Zonnepanelen op dak kantine

Na een rondgang bij meerdere clubs in de regio en een onderzoek naar wat de energievreters waren (verwarming, douches en verouderde veldverlichting) bedachten ze een plan voor de club met drie fases. Eerst werden er bijna 60 zonnepanelen op het dak van de kantine gelegd van het sportpark. Vervolgens werden er warmtepompen, boilervaten en heatpipes geïnstalleerd.

De laatste fase is de vernieuwing van de kleedkamers en douches en verduurzaming van de bovenliggende daken. Die fase is in voorbereiding. Er wordt al ingespeeld op de beëindiging van de salderingsregeling (eigenaren van zonnepanelen kunnen vanaf 2027 zelf opgewekte stroom niet meer wegstrepen tegen hun verbruik, red.), door een weervoorspellingsmodule aan de installatie toe te voegen.