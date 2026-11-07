Demonstranten trekken zondag 'Rode Lijn' tegen Israël-beleid kabinet: waarom ze dit opnieuw nodig vinden

Morgen wordt in Amsterdam opnieuw een rode lijn getrokken tegen het geweld in Gaza en Israël-beleid van het kabinet. Vorig jaar trok de demonstratie zo'n 250.000 mensen: een van de grootste ooit. Volgens demonstranten is er sindsdien weinig veranderd.

Drie keer eerder werd de demonstratie georganiseerd, in Den Haag en Amsterdam. Morgen heet het protest dan ook: De Rode Lijn Voorbij. Joep Bos-Coenraad die er vorig jaar ook bij was, vindt - net zoals de veertien organisatoren - dat een vierde editie van het Rode Lijn-protest broodnodig is. "Helaas." Hij heeft zijn rode T-shirt al een paar dagen klaarliggen. De Rode Lijn Voorbij "Hier zitten we vorig jaar in de trein naar Amsterdam", vertelt 44-jarige Joep terwijl hij naar een foto van vorig jaar wijst. "Waarschijnlijk zitten we er morgen weer, mijn dochter en ik. Op weg naar hopelijk heel erg veel mensen die de zorgen met ons delen."

Wat kun je doen als eenvoudige sterveling? Met elkaar verenigen om te laten zien: dit kan niet, we moeten hier iets tegen doen. Joep Bos-Coenraad over waarom hij demonstreert

Joep maakt zich vooral zorgen over wat hij 'de gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid' noemt. De situatie in Gaza is allesbehalve rustig, vertelt hij. "Er zijn nog steeds een heleboel burgerslachtoffers. En journalisten en hulpverleners zijn niet veilig." Demonstreren is voor hem een uiting van zijn machteloosheid. "Wat kun je doen als eenvoudige sterveling? Met elkaar verenigen om te laten zien: dit kan niet, we moeten hier iets tegen doen."

Te weinig verandering Joep vindt dat de regering van Israël zich schuldig maakt aan genocide. "En dan behoor je zo'n land te behandelen zoals je bijvoorbeeld omgaat met Rusland. En daar zitten we nog niet bij in de buurt." "Want", zegt hij "sinds de laatste Rode Lijn-demonstratie is er te weinig veranderd." Het kabinet zou volgens hem een duidelijker standpunt moeten innemen tegen de Israëlische overheid.

Maatregelen tegen Israël Sinds september geldt een nationaal verbod op invoer, aankoop en verkoop van goederen uit onrechtmatige Israëlische nederzettingen in de Palestijnse Gebieden. Ook levert Nederland officieel geen directe F-35-onderdelen meer aan Israël. Maar is er wel nog discussie over of onderdelen van dit soort oorlogswapens en toestellen via de Verenigde Staten alsnog in Israël terechtkomen. Zo vindt organisator Amnesty International, net als andere organisatoren, dat Nederland Israëls oorlogsmisdaden nog altijd financiert en faciliteert. Nederland moet strenger zijn Het importverbod op producten uit illegale nederzettingen is volgens de organisatie lang niet genoeg. "Omdat de genocide en de illegale bezetting van Palestijnse gebieden voort blijft duren, willen we dit kabinet nu oproepen om maatregelen te nemen", zegt Amnesty International-voorzitter Dagmar Oudshoorn. De organisatoren en demonstranten hebben een aantal eisen, waaronder een handelsverbod op diensten en investeringen voor heel Israël, legt Oudshoorn uit. Nu geldt dat alleen voor onrechtmatige nederzettingen in de Palestijnse gebieden.

Humanitaire hulp "En verder hebben we humanitaire eisen. Volgens het internationaal recht is er gewoon recht op humanitaire hulp, dus toegang tot Gaza."

"Ook vinden we het belangrijk dat politiek wordt erkend dat er een genocide is en dat alle maatregelen om dit te voorkomen worden genomen", gaat ze verder. "Én een militaire eis: geen directe of indirecte wapenhandel." Geen Premier Jetten Bij de laatste editie van de Rode Lijn-demonstratie was Rob Jetten, toen fractievoorzitter van D66, aanwezig. In zijn huidige functie als premier en daarmee vertegenwoordiger van het kabinet, vindt hij het niet passen om mee te demonstreren. Hij zal er zondag niet bij zijn. Jammer, want demonstrant Joep hoopte op zijn komst: "Hij was niet voor niets vorig jaar ook deelnemer. Maar ik heb het idee dat hij toch ook wel met enig meel in de mond praat, dat hem wordt opgelegd vanuit de conservatieve krachten in de coalitie. Ik had gehoopt dat hij zich veel duidelijker, meer normerend zou uitspreken."