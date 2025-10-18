Demissionair kabinet sluit akkoord over stikstofnorm: de vraag is of de rechter instemt

Het demissionaire kabinet heeft een 'deal' gesloten over de stikstofnorm. BBB en VVD willen dat bedrijven meer mogen uitstoten zonder natuurvergunning: geen 0,005, maar 1 mol per hectare. Boeren hebben weinig vertrouwen dat dit hen uit de crisis haalt.

Melkveehouder Jos Stuijt uit Wijdewormer denkt niet dat de nieuwe 'deal' Nederland uit de stikstofcrisis zal halen. "Ze hebben gisteren een hele dag vergaderd, maar eigenlijk is er niks uitgekomen." Rechter moet nog mee Het optimisme van BBB-leider Caroline van der Plas over de stikstofdeal deelt hij niet. "Ze zegt dat ze er 99,9 procent vertrouwen in heeft dat de stikstofnorm omhoog gaat per 1 januari. Maar de rechters zijn niet echt op onze hand, volgens mij." De versoepeling kan pas in 2026 ingaan als aan alle voorwaarden is voldaan. "We weten pas in december of het allemaal juridisch standhoudt. Dus voor de boeren verandert er voorlopig niets." 'Alles ligt hier stil' Stuijt runt samen met zijn gezin een melkveebedrijf met zo'n 300 koeien. Zijn bedrijf is al 60 jaar in de familie, maar hij vraagt zich af hoe lang nog. "Mijn vader is hier begonnen, ik zit hier nu 60 jaar en mijn kinderen nemen het over. Maar ik zie donkere wolken op ons afkomen. Als het zo doorgaat, weet ik niet of er straks nog wel een toekomst is voor boeren in Nederland." De onzekerheid over vergunningen, financiering en regels drukt zwaar op hem. "Alles ligt hier stil", zegt Stuijt. "Banken financieren niet meer, vergunningen worden ingetrokken. We zijn gewoon vogelvrij verklaard. De politiek begrijpt niet wat dit met ons doet. Wij werken hier dag en nacht, 7 dagen per week. Wij zijn geen project op papier, maar zo worden we wel behandeld."

Te veel beloofd, te weinig gedaan Hoewel Jos Stuijt blij is dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de landbouw een stem gaf in Den Haag, is zijn vertrouwen in de partij inmiddels afgenomen. "Het geluid van BBB is op zich goed: eindelijk een partij die voor de boeren opkomt. Maar ze hebben hun tijd in Den Haag niet goed benut. Er wordt gewoon te veel beloofd en te weinig gedaan." "Met de stikstof zijn we nu al 6 jaar bezig, met de aardbevingsschade in Groningen al 15 jaar en de toeslagenaffaire speelt al 10 jaar. In de politiek blijven ze maar praten, maar er wordt niks opgelost. Daarvan zakt de moed me in de schoenen. Als het nu niet lukt met een rechts kabinet, wanneer dan wel? Wij boeren zijn gewend om problemen direct aan te pakken, maar in Den Haag zitten ze elkaar alleen vliegen af te vangen." Agractie: eindelijk wat beweging Alien van Zijtveld van Agractie deelt het optimisme van de BBB over de deal wèl. "Ik zie dit als een belangrijke stap vooruit. De rekenkundige ondergrens biedt provincies nu al de mogelijkheid om soepeler om te gaan met handhavingsverzoeken tegen PAS-melders. "Dat geeft boeren eindelijk wat lucht, na jaren van spanning. Met dit besluit komt er eindelijk weer wat beweging."

Lees ook Doe mee Waarom mest niet vergisten voor energie? Jullie oplossingen voor de mestcrisis voorgelegd aan een expert