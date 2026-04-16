Het defensiebedrijf Destinus uit Hengelo, dat ook raketten gaat maken, staat nu op een Russische lijst van Europese bedrijven die Oekraïne steunen in de oorlog. Lopen het bedrijf en de stad nu een groot risico? 'Strategie om mensen bang te maken.'

Defensiebedrijf in Hengelo staat op lijst met doelwitten van Rusland: 'Bedoeld om ons te intimideren'

Deze week werd bekend dat Destinus samen met Duitse wapenfabrikant Rheinmetall ook raketsystemen gaat bouwen, een unicum voor Nederland. Het gaat om kruisraketten en ballistische raketten. Daarmee is de EU volgens Ruslandkenner Helga Salemon nog een grotere bedreiging voor Rusland. 'Wil band tussen Oekraïne en Europa ondermijnen' Het Russische ministerie van Defensie heeft een lijst van Europese defensiebedrijven die drones bouwen, bijvoorbeeld voor de oorlog in Oekraïne, Destinus staat er ook op. "Het doel van die lijst is intimidatie, want Rusland zit vast op het slagveld dus probeert Poetin de band tussen Oekraïne en Europa te ondermijnen." Vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad Dmitri Medvedev schreef namelijk op X dat de bedrijven op de lijst potentiële doelwitten zijn voor het Russische leger. Toch is er volgens defensie-expert Michelle Haas geen sprake van een acute dreiging. "Dat er bijvoorbeeld een aanval zou zijn op die industrie in de periode waar we nu in zitten."

Strategische autonomie Volgens Haas is het wel zo dat defensiebedrijven, maar ook havens en luchthavens en andere belangrijke infrastructuur altijd een mogelijk doelwit zijn. "Maar we zitten nu niet in die fase en we moeten daar ook geen rekening mee gaan houden", vertelt ze. "De kern van de zaak is dat het perfect legitiem, rechtvaardig, en ook strategisch slim is om zo'n productie op te zetten. Dus die lijst moet ons zeker niet tegenhouden." Behalve Destinus heeft Hengelo ook radarfabriek Thales. Daarmee is de stad een belangrijke hub geworden voor de defensie-industrie. De gemeente is zich hiervan bewust en ziet veel positieve kansen voor de economie van de stad en de regio, maar ook de risico's die dat met zich meebrengt. "Als je het hebt over strategische autonomie van Europa, is dit wel waar we naar zoeken. En daarin nemen we onze verantwoordelijkheid", laat gemeente Hengelo in een schriftelijke reactie weten. 'Eigenlijk niet nodig' Het komt dichtbij omdat het nu om een stad als Hengelo gaat, zegt Haas. "Ik begrijp wel dat mensen zich zorgen kunnen maken, maar dat is eigenlijk echt niet nodig." We moeten het volgens haar zien in de bredere context. Europa is de afgelopen jaren steeds verder gegaan in de hulp aan Oekraïne. "We zijn begonnen met heel defensief materieel, het sturen van helmen bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk verder en verder opgeschoven." Bij elke nieuwe stap die we maken, krijgen we volgens haar een dreigende reactie uit Rusland. "Daar moeten we niet verlamd door raken."