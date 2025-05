Defensie wil meer militairen werven en dus wordt ook het 'thuisfront' groter: 'Zij zijn een belangrijk onderdeel'

Voor de uitbreiding heeft Defensie zo'n 200.000 extra mensen nodig. Dat zijn militairen, maar ook reservisten en andere functies. Velen van hen gaan ook op uitzending. Maar wat doet dat eigenlijk met de mensen die ze thuis achterlaten, het 'thuisfront'?

Hoogzwanger aan het thuisfront

De 33-jarige Miranda van Lammeren is zo'n 'thuisfronter'. Haar vriend is militair en is op dit moment 5 maanden lang op missie in Irak. Zij zorgt voor hun dochter en houdt thuis alles draaiende. Maar dat is niet het enige, ze is ook nog hoogzwanger. "Ik ben eind juni uitgerekend, een paar weken voor de datum komt hij weer thuis."

Miranda maakt video's op TikTok om het leven te laten zien als moeder, en nu dus ook als moeder van wie de partner op uitzending is. "Ik krijg vaak berichtjes, laatst nog van een vrouw van 20", vertelt ze. "Ze vertelde dat zij een kinderwens heeft, maar ook een vriend heeft die bij Defensie werkt. En ze zei dat ze het zo fijn vond om te zien dat het bij ons werkt en goed gaat."

'We zijn erin gegroeid'

Miranda's vriend is nu voor de tweede keer op missie. Ze kennen elkaar al sinds hun 17de, hij werkte toen al bij Defensie.

Het stel heeft er bewust voor gekozen om het zo te doen, vertelt ze. "Ik wist waar ik aan begon. Althans: de gevolgen kon ik nog niet helemaal overzien, daar ben je ook jong voor. Maar we zijn erin gegroeid."

Speciale 'thuisfrontdagen'

Voor families als die van Miranda houdt Defensie speciale 'thuisfrontdagen'. Op zo'n dag komen de mensen van wie hun partner, ouder of kind op missie is - of binnenkort gaat - met elkaar in contact. Ze kunnen dan verhalen en ervaringen delen.

Fijn, vindt Miranda zo'n dag. Ze is door de jaren heen meerdere keren geweest. "Fijn ook, dat het wordt geregeld vanuit Defensie", vertelt ze. "Je maakt dan kennis met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Het is toch vaak lastig om je situatie aan buitenstaanders uit te leggen."

Familie belangrijk onderdeel van missie

Het thuisfront is een belangrijk onderdeel in het wel of niet slagen van een inzet, vertelt majoor Robbert-Jan Ter Haar. Hij is hoofd Thuisfrontzaken van de landmacht. "Als het thuis goed gaat, hoeft de militair zich geen zorgen te maken. Daardoor kan de focus op de missie blijven."

En als het niet goed gaat, merk je dat ook direct bij een missie, gaat de majoor verder. "Bijvoorbeeld als een opa of oma overlijdt, of zelfs zoiets als een kapotte wasmachine."