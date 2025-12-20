Defensie groeit minder dan eigen doelstelling: 'Te weinig mensen die straks gevecht kunnen voeren'

"Wij blijven achter bij de instroom van beroepspersoneel en beroepsmilitairen, en dat zijn toch de mensen die straks het gevecht moeten voeren", zegt Jean Debie van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel.

"Met de dreiging van Rusland is het belangrijk dat er meer geïnvesteerd wordt in Defensie", gaat hij verder. "Het grootste probleem is vooral een tekort aan 2.000 onder-officieren. Dat is de ruggengraat van de landmacht, maar ook van de marine en deels van de luchtmacht en daar moet sterker in geïnvesteerd worden. die hebben we ook nodig voor de opleiding van de soldaten."