Defensie groeit te langzaam, mede door tekort aan opleiders: 'Komt door jarenlange bezuinigingen'

Defensie moet groeien, maar loopt volgens De Kruif tegen een hardnekkig probleem aan: er zijn te weinig opleiders en onderofficieren. Zonder hen stokt de uitbreiding van de krijgsmacht.

Leider, vakman en instructeur

Een onderofficier is een militair met een leidinggevende rol, in hiërarchie staat deze tussen de gewone soldaat en de officier. De onderofficier geeft dagelijks leiding aan een groep militairen en is verantwoordelijk voor hun training, discipline en welzijn.

Het belang van deze mensen is niet te onderschatten volgens oud-commandant der Landstrijdkrachten De Kruif: "De onderofficier is leider, vakman en instructeur tegelijk. Hij of zij bepaalt feitelijk de kwaliteit van de krijgsmacht."

'Onderofficieren leiden onderofficieren op'

Het tekort aan onderofficieren is volgens De Kruif lastig op te lossen, omdat het moeilijk is om hun opleiding uit te besteden aan externe partijen.

De Kruif: "Onderofficieren leiden onderofficieren op. Voor soldaten kun je tijdelijk externen inzetten, maar hiervoor heb je vakmensen voor nodig die zelf recent ervaring hebben."