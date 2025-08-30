De campagne van 'Wij eisen de nacht op' raakte Hans Michels zo dat hij meteen moest doneren aan de crowdfunding. Dolle Mina Cato Benschop fietst vanavond door Rotterdam langs onveilige plekken. Beiden hopen ze dat er nu echt iets gaat veranderen.

Cato en Hans zetten zich beiden in voor veiligheid van vrouwen, de ene met geld en de ander met actie

Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Leeuwarden en Groningen. In verschillende steden organiseert actiegroep Dolle Mina vanavond fietstochten als protest tegen de onveiligheid die vrouwen en meisjes voelen als zij alleen over straat moeten. 'Maakt ons strijdbaarder' Dolle Mina Cato Benschop rijdt vanavond mee in Rotterdam, waar de politie zoekt naar een man die donderdagavond een vrouw heeft belaagd in de wijk IJsselmonde. "Dat raakt ons natuurlijk ontzettend." "Maar het maakt ons als Dolle Mina's ook strijdbaarder om straatintimidatie en de onveiligheid voor vrouwen in de nacht onder de aandacht te brengen", vertelt ze. "Om het onder de aandacht te houden en ook om te zorgen dat er daadwerkelijk iets verandert."

Lees ook Van selectie bij de deur tot posters op de wc: dit doen nachtclubs in Amsterdam voor veiligheid van vrouwen

Prikkelende slogan De campagne van 'Wij eisen de nacht op' en bijbehorende crowdfunding werd eerder deze maand in het leven geroepen als reactie op de vele vrouwen die slachtoffer werden van geweld. Wat Hans Michels prikkelde om te doneren was de slogan. "Ik heb zelf 3 dochters die zich onveilig hebben gevoeld en nare ervaringen hebben gehad met geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag", vertelt hij. "We hadden een woning vlakbij een groot viaduct dat niet was verlicht en 's avonds hingen er altijd kerels daar rond." Verlichting onder viaduct "En die meisjes kwamen dan weleens om 17:00 als het donker was in de winter naar huis, maar die vonden dat eng. Dus dan moest ik vaak naar het viaduct toe om ze op te halen." Toen zijn dochters telefoons kregen belden ze hem ook altijd als ze onder het viaduct gingen fietsen. "Nou eindelijk had ik een wethouder zover gekregen om verlichting te plaatsen, waarmee het probleem gek genoeg ook opgelost was", merkt hij op. "Maar het begon dus toen al, en dan praat ik over 18 jaar geleden."

Begint bij opvoeding Hans vindt dat mannen, vooral jongere mannen, zich niet genoeg uitspreken over dit onderwerp. Het begint volgens hem bij de opvoeding van de nieuwe generatie. "Leer je zonen dat je je op een bepaalde manier moet gedragen." "De sfeer die de laatste jaren ontstaan is, waar de jongeren eigenlijk meegesleurd worden in een beeld van vrouwen waarbij eigenlijk alles mogelijk is", vertelt hij. "Daar moet wat mee gebeuren." Orde van de dag In Rotterdam is volgens Cato straatintimidatie aan de orde van de dag. "Achterna gelopen worden, nageroepen worden, mannen die je tegemoet komen lopen en je geen kans willen geven om om ze heen te lopen. Aangeraakt worden op straat vanuit het niets." Het vraagt volgens de Dolle Mina om een nationale aanpak, in navolging van haar stad Rotterdam: "Rotterdam heeft straatintimidatie en seksuele intimidatie op de kaart gezet als een punt dat aangepakt moet worden. Het gaat dus om een combinatie van beleid, handhaving, bewustwording onder iedereen in Nederland en een andere indeling van de openbare ruimte."