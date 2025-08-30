Cato en Hans zetten zich beiden in voor veiligheid van vrouwen, de ene met geld en de ander met actie
De campagne van 'Wij eisen de nacht op' raakte Hans Michels zo dat hij meteen moest doneren aan de crowdfunding. Dolle Mina Cato Benschop fietst vanavond door Rotterdam langs onveilige plekken. Beiden hopen ze dat er nu echt iets gaat veranderen.
Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Leeuwarden en Groningen. In verschillende steden organiseert actiegroep Dolle Mina vanavond fietstochten als protest tegen de onveiligheid die vrouwen en meisjes voelen als zij alleen over straat moeten.
'Maakt ons strijdbaarder'
Dolle Mina Cato Benschop rijdt vanavond mee in Rotterdam, waar de politie zoekt naar een man die donderdagavond een vrouw heeft belaagd in de wijk IJsselmonde. "Dat raakt ons natuurlijk ontzettend."
"Maar het maakt ons als Dolle Mina's ook strijdbaarder om straatintimidatie en de onveiligheid voor vrouwen in de nacht onder de aandacht te brengen", vertelt ze. "Om het onder de aandacht te houden en ook om te zorgen dat er daadwerkelijk iets verandert."
Prikkelende slogan
De campagne van 'Wij eisen de nacht op' en bijbehorende crowdfunding werd eerder deze maand in het leven geroepen als reactie op de vele vrouwen die slachtoffer werden van geweld.
Wat Hans Michels prikkelde om te doneren was de slogan. "Ik heb zelf 3 dochters die zich onveilig hebben gevoeld en nare ervaringen hebben gehad met geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag", vertelt hij. "We hadden een woning vlakbij een groot viaduct dat niet was verlicht en 's avonds hingen er altijd kerels daar rond."
Verlichting onder viaduct
"En die meisjes kwamen dan weleens om 17:00 als het donker was in de winter naar huis, maar die vonden dat eng. Dus dan moest ik vaak naar het viaduct toe om ze op te halen." Toen zijn dochters telefoons kregen belden ze hem ook altijd als ze onder het viaduct gingen fietsen.
"Nou eindelijk had ik een wethouder zover gekregen om verlichting te plaatsen, waarmee het probleem gek genoeg ook opgelost was", merkt hij op. "Maar het begon dus toen al, en dan praat ik over 18 jaar geleden."
Begint bij opvoeding
Hans vindt dat mannen, vooral jongere mannen, zich niet genoeg uitspreken over dit onderwerp. Het begint volgens hem bij de opvoeding van de nieuwe generatie. "Leer je zonen dat je je op een bepaalde manier moet gedragen."
"De sfeer die de laatste jaren ontstaan is, waar de jongeren eigenlijk meegesleurd worden in een beeld van vrouwen waarbij eigenlijk alles mogelijk is", vertelt hij. "Daar moet wat mee gebeuren."
Orde van de dag
In Rotterdam is volgens Cato straatintimidatie aan de orde van de dag. "Achterna gelopen worden, nageroepen worden, mannen die je tegemoet komen lopen en je geen kans willen geven om om ze heen te lopen. Aangeraakt worden op straat vanuit het niets."
Het vraagt volgens de Dolle Mina om een nationale aanpak, in navolging van haar stad Rotterdam: "Rotterdam heeft straatintimidatie en seksuele intimidatie op de kaart gezet als een punt dat aangepakt moet worden. Het gaat dus om een combinatie van beleid, handhaving, bewustwording onder iedereen in Nederland en een andere indeling van de openbare ruimte."
'Fenomeen van tegenwoording'
Het opgehaalde geld van de crowdfunding van 'Wij eisen de nacht op' moet volgens Hans gaan naar manieren om de jeugd bewust te maken. "Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om in sociale media bubbels te stappen. Mannelijke influencers moeten zich uitspreken en misogyne ideeën tegengaan."
Dat moet omdat er volgens hem nu te veel van die misogyne ideeën online te zien zijn. "Wat ze nu zien zijn van bijvoorbeeld Andrew Tate. Het is toch wel een fenomeen tegenwoordig." Hij hoopt dat zijn bijdrage hierbij gaat helpen.
'Een gigantisch probleem'
Volgens Cato is het gewoon een kwestie van fatsoen: "Gedraag je." Daarnaast hoopt ze ook dat mannen het onderling bespreekbaar te maken. "Niet bang zijn om te bekennen dat je misschien zelf zoiets ooit hebt gedaan en dat je daar andere mannen ook op wilt aanspreken. Ook als je het 's avonds op straat ziet. Ga op zo'n groep jongens af en zeg: 'dit doen wij hier niet.' Daar is nog wel een wereld te winnen."
Daarnaast moet de landelijke politiek hier een prioriteit van maken. "Als vrouwen in Nederland niet veilig zijn op straat of zich niet veilig voelen, betekent dat 9 miljoen mensen zich onveilig voelen. Het is een gigantisch probleem, dus het moet een prioriteit zijn."