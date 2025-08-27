Vrouwen voelen zich onveilig en willen zich 'bewapenen' met pepperspray: waarom dat illegaal is
Na de moord op Lisa uit Abcoude zoeken veel vrouwen naar manieren om zich te beschermen. Vooral pepperspray is populair, zelfs al is dat eigenlijk verboden. De vraag is nu of er toch een manier is om dit legaal te maken.
In de tussentijd kijken vrouwen ook naar andere manieren om zichzelf te verdedigen, zoals Maartje Weijers. Zij wil zelfverdedigingslessen voor alle vrouwen gratis beschikbaar maken. "We willen vrouwen helpen en uitleggen wat je kunt doen als je in een gevaarlijke situatie terechtkomt en hoe je jezelf daar eventueel uit kunt bevrijden."