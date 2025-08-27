Vrouwen voelen zich onveilig en willen zich 'bewapenen' met pepperspray: waarom dat illegaal is

Dit is wat je kunt doen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag: 'Vertrouw op je onderbuikgevoel'

In de tussentijd kijken vrouwen ook naar andere manieren om zichzelf te verdedigen, zoals Maartje Weijers. Zij wil zelfverdedigingslessen voor alle vrouwen gratis beschikbaar maken. "We willen vrouwen helpen en uitleggen wat je kunt doen als je in een gevaarlijke situatie terechtkomt en hoe je jezelf daar eventueel uit kunt bevrijden."