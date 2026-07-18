Brandweer onder druk: tekort vrijwilligers dwingt tot sluiting kazernes

Brandweerpost Cadzand sluit omdat ze vorig jaar 13 keer niet kon uitrukken door personeelsgebrek. Deze krapte is niet uniek voor Zeeland: de brandweer staat landelijk al jaren onder druk door een tekort aan vrijwilligers.

De Nederlandse brandweer draait voor een groot deel op vrijwilligers en de organisatie staat steeds meer onder druk. Zo zijn er de afgelopen jaren meerdere kazernes samengevoegd en enkele gesloten. Op sommige plekken is het, zoals in Cadzand, moeilijk om genoeg vrijwilligers te vinden. Ook is er geschrapt in het aantal blusvoertuigen. Zorgelijk beeld Al met al een zorgelijk beeld, concludeerde ook de Inspectie Justitie en Veiligheid vorig jaar. "Zodra de brandweer voor een grootschalig incident moet worden ingezet, komt de reguliere brandweerzorg in de eigen regio direct onder druk te staan. Als er meerdere grootschalige incidenten zijn, dreigt dit zelfs kritisch te worden." De Inspectie schreef dit in 2025 en stelde toen ook dat voor de 'gewone' woningbranden de Nederlandse brandweer wel goed werkt. Het gaat dus om de grote, incidentele situaties die zorgen baren. Denk aan natuurbranden, iets waar we de afgelopen tijd vaker mee te maken hebben.

'Alles voor over gehad' Voor de vrijwilligers van een brandweerpost is een sluiting pijnlijk. "Ik ben speciaal voor de vrijwillige brandweer naar Cadzand verhuisd, ik heb er alles voor over gehad", vertelt vrijwilliger Dylan Balfoort. Hij heeft net een belangrijk onderdeel van zijn opleiding tot brandweervrijwilliger afgerond. Nu de post in Cadzand gaat sluiten kijkt hij naar een post elders in Zeeland of zelfs daarbuiten. Maar niet van harte, want de sfeer in Cadzand is goed. De brandweerpost van de vrijwillige brandweer in Cadzand heeft al langer moeite om voldoende vrijwilligers te werven. Dylan zit in de laatste lichting, omdat de post per augustus sluit. Krappe bezetting Het besluit daartoe is genomen door de Veiligheidsregio. In een reactie laat een woordvoerder weten dat de krappe personele bezetting in Cadzand al langere tijd een punt van zorg was. "Eerder heeft de Veiligheidsregio Zeeland ingezet op behoud van de post, onder meer door aandacht voor de personele bezetting en inzet van een aangepast voertuig om met lagere bezetting te kunnen uitrukken", zegt hij. "Maar de cijfers over de jaren 2023 tot en met 2025 laten zien dat er sprake is van een structureel en aanhoudend tekort aan vrijwilligers."