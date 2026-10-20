De autopech van Barry en zijn gezin stapelt zich tijdens hun vakantie in Spanje op. Ze rekenen op hulp van de ANWB, maar juist een reeks van fouten bij die hulp leidt tot extra stress. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat honderden deze ervaring delen.

Barry had autopech in Spanje en voelde zich in steek gelaten door ANWB: 'Kreeg hartklachten van de stress'

Barry verbleef met zijn vrouw en zoon op een camping aan de Costa Brava toen hun auto kapot ging. Als lid van de ANWB belde hij de organisatie direct op om zijn auto weg te laten slepen. Ze kwamen én beloofden naar zijn auto te laten kijken, maar dat gebeurde niet op de manier die ze verwacht hadden. Wat volgde waren 2 lange weken waarin van alles misging. "We hebben meer dan 150 telefoongesprekken gevoerd met ANWB", vertelt Barry. Van kastje naar de muur Nadat de auto werd weggesleept, belde Barry de ANWB opnieuw en opnieuw. Elke keer werd hem verteld dat er iemand naar zijn auto zou kijken. "Er zou een analyse gedaan worden op vrijdagochtend, vrijdagmiddag, en toen opeens op zaterdag", vertelt hij. Een duidelijke datum en tijdstip kreeg hij maar niet. "We hebben heel veel keer gebeld met de ANWB. Je kreeg niks te horen."

Ze waren de auto kwijt. Ze wisten niet waar hij uithing. Barry over de garage die zijn auto had

Maar wat bleek? De auto was zelfs zoek. "Ze wisten niet bij welke garage die stond. Ja, ze waren de hele auto kwijt. Ze wisten niet waar hij uithing." Dat duurde vier dagen, toen wist de ANWB te melden bij welke garage de auto stond. Het gezin besloot zelf langs te gaan bij de garage. Daar constateerden ze, tot hun schrik, dat delen van motorblok gedemonteerd waren, terwijl voor een goede diagnose het uitlezen via een computer voldoende is. Onzekerheid Op dat moment zat het gezin eigenlijk al aan het einde van hun vakantie, maar omdat niemand hun kon vertellen wanneer de auto gerepareerd zou worden, konden ze niet naar huis. De onzekerheid over wat er met hun auto aan de hand was en of het mogelijk zou zijn om een leenauto te krijgen, zorgde voor veel onrust. Noodgedwongen verplaatsten ze de caravan van de ene lege kampeerplaats naar andere. Maar toen kwam er toch bericht: de garage kan het probleem niet achterhalen en de auto moet daarom naar Nederland worden gebracht. Wel moest Barry eerst de diagnosekosten van 220 euro betalen.

Foutje Maar er was niet alleen slecht nieuws, want de leenauto die mocht gelukkig eindelijk worden opgehaald. En dus kon het drietal zich klaarmaken om naar huis te gaan, dachten ze. Alleen, eenmaal in de avond aangekomen bij de garage bleek dat de ANWB een fout had gemaakt. Ze hadden het verkeerde tijdstip doorgegeven aan Barry. De garage waar de leenauto klaarstond, was al dicht. Teleurgesteld ging Barry weer zonder auto met de taxi terug. Kosten: meer dan 200 euro.

In de varkensstal De volgende dag probeerde Barry het opnieuw en werd hij op eigen kosten gebracht door een andere campinggast. De garage was toen wel open en het gezin kon met de leenauto richting de camping rijden. Om de autostoel van hun zoon op te halen, reden ze met de leenauto nog langs de garage waar hun eigen auto eerder stond. Maar wat bleek? De auto was inmiddels verplaatst, gestald in een varkensstal en beschadigd. "Heel smerig. Het was gewoon een boerenstal", vertelt Barry. Weer pech En nog was het niet klaar, de pech bleef het gezin achtervolgen. De leenauto waarmee ze naar Eemnes moesten rijden, was gloednieuw en Barry wist van tevoren al dat de auto zijn caravan niet kon trekken. "Dat heb ik toen ook aangegeven: 'Het is een nieuwe auto, daar mag je in principe niet mee trekken. Dus de gevolgen zijn voor jullie'."

Na een dagje rijden, kreeg Barry nog gelijk ook. Ter hoogte van Lyon ging de leenauto kapot en strandde het gezin opnieuw. 'Kun je overnachten in de caravan?' In het gesprek met de ANWB kreeg hij eerst te horen dat de organisatie geen hotelovernachting voor hem, zijn vrouw en zoon ging regelen. "Ze vroegen: 'Kunnen jullie overnachten in de caravan op het parkeerterrein van de pechhulpdienst?'", vertelt Barry verder. "Ik zei: 'We zitten in de middle of nowhere.'" Maar een andere oplossing, zoals terugvliegen, daar ging de organisatie niet in mee. Nadat Barry heel boos was geworden, mochten ze toch naar een hotel. "De oplossing die zij bieden, daar moet je het mee doen." Uiteindelijk kwam het gezin, met de volgende leenauto, 2 weken later thuis dan gepland.

Excuses via de mail Pas 2 maanden later kregen Barry en zijn vrouw per mail 'welgemeende excuses' aangeboden van de ANWB. En van de 3.768 euro aan ingediende extra gemaakte kosten, kregen ze voorlopig 1.455 euro vergoed. Onder meer de hotelkosten bij Lyon - die het gezin zelf had voorgeschoten - en een apart gekochte caravanspiegels worden niet vergoed. Maar ook alle extra maaltijden worden niet terugbetaald. De ontstane schade aan de auto moeten ze nog claimen. Hartklachten door stress Door alle stress belandde Barry tijdens de reis ook nog eens met hartklachten bij een arts en werd hij, naar eigen zeggen, 'platgespoten' om zijn hart weer rustig te krijgen. "Allemaal stress door het vele bellen, door het continue van het kastje naar de muur te worden gestuurd, en het vertellen van onwaarheden."