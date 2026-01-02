Wonen op de plek waar normaal je auto staat? In de strijd tegen de woningnood wordt serieus gekeken naar garageboxen. Ook in Deventer liggen plannen klaar. Sela woont al in een oude garage en wil nooit meer weg: "Het is nu mijn mini-wellnesscenter."

Auto eruit, jij erin: Sela woont in een garagebox en ziet het als een oplossing voor woningnood

Toen het huis van Sela van der Worp een paar jaar geleden te koop kwam, stonden de kopers niet bepaald in de rij. Het pand in Zwolle had maanden te koop gestaan, terwijl de woningnood daar groot is. De reden? Het was een garage uit de jaren 70. "Ik was de enige echt geïnteresseerde", vertelt Sela. "Mensen vonden het lastig om door die oude garage heen te kijken, maar ik zag het op Funda en ik wist: dit wordt wat voor mij." Enorm huis Waar je vroeger het rolluik naar beneden trok, zit nu een pui. En eenmaal binnen herinnert weinig meer aan een garage. "Het is een enorm huis, want er is een heel stuk aangebouwd", zegt Sela trots. "We hebben het helemaal zelf kunnen indelen." Ziet ze dan helemaal geen nadeel aan het wonen in een oude garage? Jawel, het licht. "Het kan voelen alsof je in een bunker leeft. Als het buiten donker is, dan wordt het in de keuken ook heel donker. Ja, dan doe ik het licht aan." Maar slimme ingrepen zoals een lichtkoepel en een glazen pui aan de achterkant maken dat het volgens Selma nu als een lichte woning voelt.

"Als ik de buren hun garagedeur hoor opendoen, denk ik: oh ja, ik woon in een garage. Maar verder voelt het niet zo. Ik ben hier heel gelukkig", vertelt ze.

Creatieve oplossing in Deventer Het verhaal van Sela staat niet op zichzelf. Omdat de woningnood hoog is en de wachtlijsten lang zijn, zoeken gemeenten en corporaties naar creatieve vierkante meters. In Deventer onderzoekt woningcorporatie Ieder1 nu de mogelijkheden om een groot deel van hun garageboxen om te bouwen tot sociale huurwoningen. Het zou in potentie gaan om zo'n 400 nieuwe woonplekken. Acute woningnood Volgens hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer zijn dit soort initiatieven bittere noodzaak. "De woningnood is enorm. We hebben een tekort van zo'n 400.000 woningen en dat loopt bovendien op. En er komen jaarlijks meer huishoudens bij dan dat we bijbouwen. Het is gewoonweg niet genoeg."

Boelhouwer is dan ook groot voorstander van een zogeheten 'flexibele schil': een categorie woningen die niet ideaal zijn, maar waar mensen tijdelijk kunnen wonen. "Er zijn 33.000 daklozen geregistreerd, maar als je kijkt naar de schattingen van het aantal daadwerkelijke thuislozen kom je ergens tussen de de 120.000 en 160.000 mensen uit. Als je kijkt naar die acute nood, dan is een woning die misschien 'suboptimaal' is altijd nog beter dan dat mensen in een park moeten slapen." Transformatie 'heilige graal'? Het ombouwen van bestaande gebouwen, transformatie, lijkt de heilige graal. Toch waarschuwt Boelhouwer dat het in de praktijk weerbarstig is. "Het idee is dat de helft van de 100.000 nieuwe woningen via transformatie tot stand komt, maar dat aantal daalt al 5 jaar. De 'makkelijke' objecten zijn inmiddels wel gedaan." Daarnaast zijn veel particulieren en investeerders gestopt met splitsen of ombouwen, omdat het fiscaal niet meer rendabel is. "Dan zie ik in Delft dat een studentenpand weer wordt verkocht en een eensgezinswoning wordt. Dat kost je woonplekken."

Bezwaarprocedures Ook lopen projecten vaak vertraging op. Bij veel objecten lopen eindeloos veel bezwaarprocedures of vertraagt regelgeving. "Dat zie je bij kantoren die omgebouwd worden. Dat is ook gebeurd bij de opvang van Oekraïners. Er was kritiek, omdat het niet aan alle basisvoorzieningen voldeed." Maar volgens de hoogleraar heb je in tijden van nood, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of voor starters, behoefte aan iets flexibels. Oplossing voor starters Sela hoopt in ieder geval dat meer mensen de potentie van de garagebox gaan zien. "Voor starters is er bijna niet tussen te komen. Je staat zeker 10 jaar op een wachtlijst voor sociale huur", weet ze. "Dan is het een heel goed idee om van garageboxen, waarvan er superveel zijn, starterswoningen te maken." Zij is in ieder geval niet van plan om er voorlopig weg te gaan. "Het is echt een thuis geworden."