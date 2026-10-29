Alternatief voor alarmknop, omdat 2G-netwerk stopt? In Twente hebben ze iets bedacht

Tienduizenden alarmknoppen voor ouderen dreigen niet meer te werken als het 2G-netwerk verdwijnt, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. In het Twentse Hengevelde bedachten ze een alternatief: een knop waarmee mensen hulp uit de buurt kunnen inschakelen.

Na het onderzoek van EenVandaag gaven verschillende webshops de verkoop van de alarmknoppen aan te scherpen. En inmiddels zijn er door PRO en de PVV Kamervragen gesteld. Eigen alarmknop "Het laatste wat we willen is dat een oudere in de badkamer valt, denkt op een noodknop te kunnen drukken en er dan pas achter komt dat 'ie niet werkt'", zegt PRO-Kamerlid Lisa Vliegenthart. Ze wil daarom dat er in kaart wordt gebracht wat de mogelijk gevolgen kunnen zijn en of deze alarmknoppen vervangen kunnen worden voordat het 2G-netwerk eventueel gestopt wordt. "Of moeten we toch dat 2G stopzetten uitstellen", zegt ze.

Of het 2G-netwerk nog even in de lucht blijft of niet; in Twente hebben ze al een alternatief. Ook een alarmknop, maar dan een die via een app werkt. Helden in actie Het systeem werkt met een fysieke alarmknop: zodra iemand op de alarmknop drukt, wordt automatisch een spreek-luisterverbinding opgezet met twee zogeheten 'helden' die zich op dat moment binnen een straal van 750 meter van de beller bevinden. Het netwerk weet via de locatie van de telefoon exact wie er in de buurt is. Is iemand aan het werk of op vakantie, dan wordt diegene automatisch overgeslagen. "Het kan zijn dat één held met de andere overleg heeft van: ga jij eerst, dan kom ik als tweede'", vertelt initiatiefnemer Rob Kuipers. "Ze kunnen ook met elkaar overleggen wat de hulp is die op dat moment gevraagd wordt en die kunnen ze dan meteen bieden."

Naasten worden ingelicht Om ervoor te zorgen dat hulpverleners ook naar binnen kunnen als iemand niet zelf de deur kan openen, worden vooraf vier contactpersonen vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld een zoon of dochter zijn van degene die de alarmknop heeft ingedrukt, legt hij uit. "Zij weten hoe toegang tot de woning kan worden geregeld, bijvoorbeeld via een sleutelkluis, een slim slot of een reservesleutel bij de buren."

Geen verdienmodel Mocht er lokaal onvoldoende dekking zijn, dan springen ingeschakelde surveillancediensten of professionele beveiligers bij. En de dienstverlening is kosteloos, gebruikers betalen alleen voor de aanschaf van de knop. "Daar waar mensen elkaar onvoorwaardelijk willen helpen, hoeven wij geen verdienmodel van te maken", zegt Kuipers. Waar mensen nu vaak afhankelijk zijn van één mantelzorger, kunnen meerdere mensen in de buurt klaarstaan. "En daarmee bouw je elkaar echt een zorgnetwerk op wat er eigenlijk voor elkaar wil zijn", zegt hij trots. Hulp binnen 20 minuten Dat is fijn, weet ook Diny Vossebeld uit het Twentse Hengevelde. Ze heeft de alarmknop en heeft 'm ook al een keer nodig gehad, toen haar man 's nachts uit bed viel. Binnen een kwartier tot 20 minuten stond er destijds hulp uit de buurt op de stoep. Ook bij lange fietstochten, gaat de noodknop nu mee. Het geeft een veilig gevoel, vertelt Diny. Andersom is ze zelf ook held. Dus wanneer mensen haar nodig hebben, krijgt ze op haar telefoon een melding. Maar dat is nog niet gebeurd: "Ik denk dat er heel veel helden zich hebben aangemeld."