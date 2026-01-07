Als er oorlog uitbreekt, weten alle Zweden wat ze moeten doen: docent Stefan wordt kleuterleider

Het idee is simpel, legt professor Per Becker uit: een land moet blijven functioneren, ook als het wordt aangevallen. "Anders vecht het leger voor een samenleving die al is ingestort." Becker verdiept zich aan de Universiteit van Lund en de Zweedse Defensie Academie in het zogenaamde 'Totale Weerbaarheidssyteem' in zijn land.

Niet iedereen in uniform

Zweden kent een militaire dienstplicht. Dat betekent dat als er een oorlog komt, een deel van de bevolking wordt opgeroepen om te dienen in het leger. Ook als ze al iets ouder zijn. Zo kreeg docent Stefan Lindhe onlangs te horen dat hij als de oorlog uitbreekt, ingezet kan worden als kleuterleider.

Het idee erachter is dat jongere kinderen die zichzelf nog niet kunnen verzorgen prioriteit krijgen in een crisissituatie, zodat hun ouders zich op hun taken kunnen richten. Dat hij zomaar een kleuterleider kan worden is voor Lindhe geen enkel probleem: "Ik vind dat een goede zaak. Als de nood aan de man is moet iedereen bijdragen."

Dagelijks leven gaande houden

Lang niet iedereen heeft zo'n specifieke opdracht, vertelt Becker. "Diegenen die een taak hebben, zijn daarvan op de hoogte maar mogen er lang niet altijd over praten." Mensen die geen specifieke taak hebben, hebben de plicht om door te gaan met wat ze ook in vredestijd doen.

Winkels, scholen, zorginstellingen en openbaar vervoer, maar ook drinkwatervoorzieningen en internetverbindingen: alles wat nodig is om het dagelijks leven gaande te houden, moet blijven functioneren. "Ook dat is weerbaarheid", zegt professor Becker.