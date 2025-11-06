Moet de dienstplicht weer actief worden, wat vind jij? Een voor- en tegenstander gaan in discussie

Weet Wat Je Vindt

Drie stellingen. Twee mensen. Eén debat. In 'Weet Wat Je Vindt' hoor je twee totaal verschillende meningen over een actueel onderwerp. In drie stellingen proberen de experts jou te overtuigen, terwijl wij alles factchecken wat ze zeggen. Zodat jij weet wat je vindt.

Een nieuwe aflevering van 'Weet Wat Je Vindt' vind je om de 2 weken op woensdag op het YouTube-kanaal van EenVandaag.