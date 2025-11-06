Moet de dienstplicht weer actief worden, wat vind jij? Een voor- en tegenstander gaan in discussie

Je wordt 17, mag niet drinken of stemmen, maar krijgt wél een brief dat je ingeschreven bent voor de dienstplicht. Die bestaat nog steeds, maar is niet actief. Zou dat wel weer moeten? In 'Weet Wat Je Vindt' gaan een voor- en tegenstander in discussie.
In een tijd van meer oorlogsdreiging hoor je vaker dat de dienstplicht weer actief zou moeten worden. In deze aflevering van YouTube-serie Weet Wat Je Vindt discussiëren we erover. Vóór is docent Lucelle Comvalius, tegen is Fabian van der Knaap van de Nieuwe Vredesbeweging. Moeten we vechten voor ons land of draagt het leger juist niet bij aan de veiligheid? Met wie ben jij het eens?
Drie stellingen. Twee mensen. Eén debat. In 'Weet Wat Je Vindt' hoor je twee totaal verschillende meningen over een actueel onderwerp. In drie stellingen proberen de experts jou te overtuigen, terwijl wij alles factchecken wat ze zeggen. Zodat jij weet wat je vindt.
