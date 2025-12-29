Zweden voerde de dienstplicht weer in, een voorbeeld voor Nederland? 'Interesse neemt toe'

De dienstplicht wordt in steeds meer landen weer ingevoerd of uitgebreid. Duitsland en Frankrijk kiezen voor een vrijwillige dienstplicht en in Nederland bespreekt men in de coalitieonderhandelingen plannen voor een selectieve opkomstplicht. Zweden is daarin een voorbeeld want daar kozen ze in 2017 al voor een herinvoering van de dienstplicht.

"Nu we de dienstplicht weer hebben ingevoerd zien we dat de interesse toeneemt", zegt compagniescommandant Johan Olsson. "Het is makkelijker om mensen te werven voor de strijdkrachten. De combinatie van beroepssoldaten en dienstplichtigen zoals we die nu hebben vind ik een betere en eenvoudigere manier om de strijdkrachten in de toekomst te bemannen."