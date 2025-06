Alicia geeft tekenworkshops in een azc en brengt zo eenzame vluchtelingen bij elkaar: 'Iedereen is in stilte met elkaar verbonden'

Elkaar leren kennen

Toen ze in maart haar eerste workshop gaf in het azc, was het in het begin vooral erg stil en rustig. Iedereen was geconcentreerd bezig, vertelt Alicia. "En toen legde ik halverwege de workshop uit dat er achter elke plaat een persoonlijkheidstype zit, dat er een extra laag aan de workshop zit."

"Hierna gingen we iedere tekening bekijken en interpreteren. We reageerden dan ook op elkaars platen en daardoor ontstond een mooi en open gesprek", vertelt ze. Het tekenen is volgens haar een manier voor de deelnemers om elkaar beter te leren kennen. "En ook al zegt iemand dan misschien niet veel, je kunt elkaar ook door elkaars werk zien."

Verbonden in stilte

De groep asielzoekers, die bestond uit jonge mannen tussen de 18 en 23 jaar, reageerde enthousiast. "Ze waren erg betrokken. En dat is een teken dat ze het fijn hebben gehad, dat ze er iets aan hadden. In een groepsapp was er ook iemand die een paar dagen later heel trots allemaal tekeningen deelde die hij had gemaakt. Hij was geïnspireerd geraakt door wat we hadden gedaan tijdens de workshop."

Ook de vrijwilligers in het asielzoekerscentrum waren onder de indruk van de workshop. "Twee van hen deden ook mee, ze vonden het heel bijzonder. Er heerste een gevoel van 'quiet connectedness', zeiden ze. Iedereen was in stilte met elkaar verbonden."