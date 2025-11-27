Waarom Trumps 'International Stabilisation Force' in Gaza géén vredesmacht is
De VN-Veiligheidsraad heeft ingestemd met een internationale troepenmacht voor Gaza: de International Stabilisation Force (ISF). Het is onderdeel van Trumps nieuwe 'Board of Peace'. Officieel klinkt het als een vredesmissie, maar toch is het dat niet.
De ISF krijgt toestemming om 'alle noodzakelijke middelen' te gebruiken en dat maakt de operatie heel anders dan de klassieke vredesmissies met VN-blauwhelmen die we kennen. In deze video leggen we precies uit wat de ISF is, welke landen mogelijk meedoen, welke taken de troepen krijgen en waarom er ook veel kritiek is op het plan.