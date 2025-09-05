Waarom staatssteun in Europa een comeback maakt

Van miljardensteun voor KLM tijdens de coronacrisis tot uitzonderingen door oorlog en geopolitieke spanningen: staatssteun maakt een duidelijke comeback. We vroegen eerder wat jullie wilden weten over staatssteun en in deze video leggen we dat uit. We duiken in de geschiedenis van het verbod, kijken naar de uitzonderingen in crisistijd, en laten zien hoe de Europese Unie zich aanpast aan een wereld waarin China en de VS wél volop overheidssteun geven.