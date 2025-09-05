Waarom staatssteun in Europa een comeback maakt
Stel: je bedrijf staat op omvallen. Mag de overheid je dan redden? In Europa is dat jarenlang bijna onmogelijk geweest. Staatssteun is hier verboden om eerlijke concurrentie te beschermen, maar de laatste jaren verandert dat in rap tempo.
Van miljardensteun voor KLM tijdens de coronacrisis tot uitzonderingen door oorlog en geopolitieke spanningen: staatssteun maakt een duidelijke comeback. We vroegen eerder wat jullie wilden weten over staatssteun en in deze video leggen we dat uit. We duiken in de geschiedenis van het verbod, kijken naar de uitzonderingen in crisistijd, en laten zien hoe de Europese Unie zich aanpast aan een wereld waarin China en de VS wél volop overheidssteun geven.