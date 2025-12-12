Laatste keer knallen? Vuurwerkverbod nog niet helemaal rond: dit moet nog geregeld worden
De jaarwisseling van 2026 naar 2027, oud en nieuw volgend jaar dus, zal in Nederland anders zijn: het meeste vuurwerk verdwijnt voor consumenten. Ten minste, dat is de bedoeling. Voordat het zover is moet de overheid nog aan een paar voorwaarden voldoen.
De overheid moet onder andere compensatie voor de vuurwerkbranche en handhaving van het vuurwerkverbod regelen.
In de video leggen we uit waar het vuurwerkverbod vandaan komt, waarom het niet al deze jaarwisseling kon worden ingevoerd en wat de politiek volgend jaar allemaal nog moet doen om het voor 2026 wél in te voeren.