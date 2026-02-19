Iedereen kende Jeffrey Epstein, maar waarom? Dit had hij de internationale elite te bieden
Contact met zedenmisdadiger Jeffrey Epstein heeft voor velen grote gevolgen: de Britse ex-prins Andrew is opgepakt en Epsteins rechterhand Ghislaine Maxwell is veroordeeld. Zijn netwerk van mensen was nog veel groter, maar waarom? We leggen het je uit.
In de recent verschenen Epstein Files lijkt het wel alsof de hele elite bevriend was met Epstein: van presidenten tot royals, en van techmiljardairs tot Nederlandse modellen. In deze video vertellen we wie hij was, hoe hij zo rijk werd en hoe juist hij bijna alle invloedrijke mensen ter wereld met elkaar verbond.