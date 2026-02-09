Dossier De Epstein-zaak Laatst bijgewerkt: 09 februari

De Epstein-zaak draait om de beschuldigingen van grootschalig seksueel misbruik van minderjarige meisjes door de Amerikaanse financier en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en de vraag hoe hij dat jarenlang kon doen. Die zaak krijgt opnieuw aandacht door de publicatie van de Epstein-files: duizenden pagina’s aan eerder afgeschermde gerechtelijke documenten en getuigenverklaringen, waarin details staan over Epsteins netwerk, zijn werkwijze en de contacten die in de procedures worden genoemd.